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تم إيقافه
TAT3215BL/00
متوفر في
نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.
في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
أزرق
يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.
هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.
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