المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

UpBeatسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT3215BL/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
زهري
زهري

نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

عرض جميع المزايا

نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

  • أزرق

أغطية سدادات أذن مطاطية بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة

ملاءمة مريحة ومُحكمة

يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.