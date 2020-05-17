ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAT3215PP/00
متوفر في
نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.
في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
بنفسجي داكن قوي
تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.
ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطولًا على الزر المتعدد الوظائف. هل تريد رفض مكالمة ومواصلة الاستماع؟ قم بذلك عبر الضغط مرة واحدة. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عندما تقرر إجراء المكالمات.
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