لقد تغير مفهوم "كونك رجل" على مر السنين، ولم تعد الصور النمطية القديمة ذات صلة. المعايير تتغير والتقليدية تأخذ شكل جديد باستمرار!

يمكن أن يكون الرجال دائمين، متكيفين، حساسين ويقبلون الاختلافات. يتم الآن تعريف الرجل من تلقاء نفسه، وتفضيلاته الخاصة، وتطلعاته وكيف يتعامل مع عدم الأمان. نريد أن نلهم الرجال للتعبير عن ثقتهم الداخلية وأن يثقوا في غرائزهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ الخيارات المتعلقة بما يهمهم أكثر. الحياة مليئة بالتناقضات والرجال محاطون بالعديد من التأثيرات المختلفة؛ تشجع Philips الرجال على الثقة في غرائزهم وفعل ما يشعرهم بالصواب.

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