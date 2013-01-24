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إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع صعبة، وأيام الأسبوع سهلة.

إحلق بطريقتك الخاصة مع Philips 5000 Series

أفعل ما تشعر به

 

لقد تغير مفهوم "كونك رجل" على مر السنين، ولم تعد الصور النمطية القديمة ذات صلة. المعايير تتغير والتقليدية تأخذ شكل جديد باستمرار! 

 

يمكن أن يكون الرجال دائمين، متكيفين، حساسين ويقبلون الاختلافات. يتم الآن تعريف الرجل من تلقاء نفسه، وتفضيلاته الخاصة، وتطلعاته وكيف يتعامل مع عدم الأمان. نريد أن نلهم الرجال للتعبير عن ثقتهم الداخلية وأن يثقوا في غرائزهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ الخيارات المتعلقة بما يهمهم أكثر. الحياة مليئة بالتناقضات والرجال محاطون بالعديد من التأثيرات المختلفة؛ تشجع Philips الرجال على الثقة في غرائزهم وفعل ما يشعرهم بالصواب.

 

اكتشف مجموعة العناية الخاصة بالرجال:
Harry Judd
آلات حلاقة للوجه

آلات حلاقة للوجه

أدوات تسريح ومجموعة عناية بالمظهر للوجه

أدوات تسريح ومجموعة عناية بالمظهر للوجه

مدونة العناية بمظهر الرجل

مدونة العناية بمظهر الرجل

Philips – العلامة التجارية الأولى في عالم آلات الحلاقة الكهربائية* 

Philips – العلامة التجارية الأولى في عالم آلات الحلاقة الكهربائية* 

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