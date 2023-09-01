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  • دقة الفولاذ المقاوم للصدأ دقة الفولاذ المقاوم للصدأ دقة الفولاذ المقاوم للصدأ

    All-in-One Trimmer Series 9000

    MG9553/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    دقة الفولاذ المقاوم للصدأ

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة العناية بالمظهر المثالية لتشذيب الوجه والرأس والجسم. يوفّر المزج ما بين أداة التشذيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الأكثر تقدمًا لدينا وشفرة OneBlade تشذيبًا دقيقًا وتسريحًا رائعًا للحصول على التسريحة التي تريدها.

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    All-in-One Trimmer Series 9000

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    دقة الفولاذ المقاوم للصدأ

    تشذيب دقيق وحواف حادة وحلاقة ملائمة

    • مجموعة العناية المثالية بالمظهر
    • مجموعة العناية بالمظهر 20 في 1: للوجه والرأس والجسم
    • مشط تشذيب دقيق
    • تقنية OneBlade الفريدة
    تشذيب متساوٍ بتمريرة واحدة

    تشذيب متساوٍ بتمريرة واحدة

    يوفر مشط التشذيب الحاص على براءة اختراع 11 إعداد طول تتراوح بين 1 و3 مم، لذا يمكنك الحصول على تشذيب متساوٍ بالطول الذي ترغب فيه تمامًا.

    أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

    أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

    تظل شفرات أداة التشذيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ حادة كما كانت في اليوم الأول لضمان أداء يدوم طويلًا. ولا حاجة إلى استخدام الزيت.

    شفرة OneBlade لتوفير خطوط نظيفة وحواف دقيقة

    يعمل المقص سريع الحركة (6000 مرة في الدقيقة) حتى في الشعر الأكثر طولًا، مع غلاف يسمح بالانزلاق وأطراف مستديرة لحماية بشرتك، حيث يمكنك تصفيف لحيتك وحلاقتها بشكل مريح. استمتع بتنظيف وجنتيك وذقنك ورقبتك لتحديد لحيتك بدقة.

    أداة تشذيب تتكيّف مع لحيتك

    تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتزيد قوتها تحديدًا حين تحتاج إليها للتعامل أيضًا مع اللحى الكثيفة أو الشعثاء أو الطويلة.

    تصفيف مثالي لشعر الوجه والرأس والجسم

    تتميز مجموعة العناية بالمظهر المتكاملة هذه بتصميم يتماشى بشكل مثالي مع روتين العناية بالجسم الذي تتبعه، حيث تم تصميم أداة التشذيب المتينة لتوفير تشذيب دقيق ورائع لشعر الوجه والرأس والجسم في حين تتميز شفرة OneBlade وتقنيتها الفريدة بأنّها مثالية لتشذيب شعر الوجه وحلقه أيًّا كان طوله.

    مجموعة العناية بالجسم فائقة الدقة

    توفر مجموعة العناية بالمظهر هذه المزودة بمجموعة أمشاط متعددة 27 إعداد طول يتراوح بين 0.2 و20 مم بدرجات دقة تصل إلى 0.2 مم للاستمتاع بتشذيب متساوٍ أثناء تصفيفات اللحية القصيرة والطويلة. كما يضفي التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات أداة التشذيب الدقيقة لمسة مثالية على تهذيب التفاصيل الدقيقة حول الفم. للحصول على لحية مثالية، حدد حواف التصفيف بدقة باستخدام شفرة OneBlade، حيث تعمل الشفرة ذات الجانبين على تشذيب الشعر في أي اتجاه، كما تحمي بشرتك أثناء حلاقة الوجنتين أو الذقن أو الرقبة.

    تخلّص من شعر الجسم

    استمتع بحلاقة مريحة للشعر الذي تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام حماية البشرة الفريد المناطق الحساسة عند الحلاقة الناعمة بدرجة 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشطَين القابلَين للتثبيت.

    تشذيب أسرع لشعر الوجه بنسبة تصل إلى 30%**

    يتميز قص الشعر بأنّه أسرع بنسبة تصل إلى 30%** بفضل أداة قص الشعر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والعريضة جدًا بما يصل إلى 41 مم، يمكنك أن تقص شعرًا أكثر في كل تمريرة. صمّم تسريحة شعرك الفريدة بإعدادات طول متنوعة باستخدام أمشاط الشعر العريضة جدًا التي تتميز بعرض يبلغ 4، و9، و12، و16 مم.

    استمتع بتشذيب سهل ومريح للحاجبين

    حافظ على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.

    تعمل أداة التشذيب مدة 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    توفر بطارية الليثيوم أيون القوية في أداة التشذيب وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة مع خيار شحن سريع مدته 5 دقائق لضمان فترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى. كما تعمل شفرة OneBlade مدة تصل إلى 30 دقيقة، بحيث تتمتع بوقت كافٍ لتصفيف لحيتك وحلاقتها.

    أداة مقاومة للمياه لضمان الاستخدام المريح والتنظيف السهل

    تتميز مجموعة العناية بأنّها مقاومة للمياه، لذا يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الصنبور.

    احرص دومًا على معرفة متى يحين وقت الشحن

    يتيح لك مؤشر مستوى بطارية أداة التشذيب معرفة حالة البطارية: ما إذا كانت منخفضة المستوى أم فارغة أم قيد الشحن أم مكتملة الشحن. ومن ثَمَّ لن تُفاجأ أبدًا باكتشاف أن البطارية فارغة في أثناء التشذيب.

    سهلة المسك والتحكم

    تتميز أداة التشذيب الفاخرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وشفرة OneBlade بسهولة مسكهما وتحريكهما وذلك بفضل المقبض المطاطي المريح المصمم لضمان الراحة الفائقة والتحكم الممتاز.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      نوع البطارية
      • بطارية ليثيوم أيون (أداة التشذيب)
      • بطارية NiMH ‏(OneBlade)
      وقت التشغيل
      • لغاية 120 دقيقة (أداة التشذيب)
      • لغاية 30 دقيقة (OneBlade)
      جاري الشحن
      • 60 دقيقة (أداة التشذيب)
      • 8 ساعات (OneBlade)
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق (أداة تشذيب)
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5 واط
      فولطية الإدخال
      5 فولت
      طريقة الشحن
      كبل USB-A (المحول غير مضمّن)

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي مريح

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية (أداة التشذيب)
      • مؤشر امتلاء البطارية (أداة التشذيب)
      • مؤشر شحن البطارية (أداة التشذيب وOneBlade)
      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط

    • تسريحات متعددة

      أدوات التصفيف
      • أداة التشذيب الفولاذية
      • أداة تشذيب دقيقة فولاذية
      • آلة حلاقة لشعر الجسم مع أداة حماية البشرة
      • مقبض OneBlade
      • شفرة OneBlade
      • أداة تشذيب عريضة جدًا للشعر
      • مشط تشذيب دقيق
      • مشط قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • مشط قابل للضبط بطول 9-13 مم
      • مشط قابل للضبط بطول 16-20 مم
      • مشطان للجسم
      • مشط للحاجبين
      • مشطان عريضان لقصّ الشعر بمستويات متدرجة
      • 4 أمشاط عريضة للشعر
      الملحقات
      • حقيبة ناعمة وكبيرة مزودة بسحاب
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (محوّل الطاقة غير مضمّن)
      • غطاء واقٍ لشفرة OneBlade
      عدد الملحقات
      20

    • تشذيب دقيق

      أداء استثنائي
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • تقنية BeardSense
      • تقنية OneBlade
      تشذيب الشعر بدقة
      مشط تشذيب دقيق
      إعدادات الطول
      27 (0,2 - 20 مم)
      درجات دقة
      ما يصل إلى 0,2 مم

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    الآراء

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    • Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
    • * مقارنة بأداة التشذيب المتكاملة من Philips من دون أداة القص التي تبلغ 41 مم
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