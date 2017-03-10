MG3720/15
أداة تشذيب متكاملة
استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 7 أدوات عالية الجودة تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تريده تمامًا لوجهك وشعرك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.
تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom 3000 من Philips مع 7 ملحقات مصممة لتسريح شعر وجهك وقص شعر رأسك براحة تامة.
احصل على قصة ناعمة ومتساوية حتى لأكثر أنواع الشعر كثافةً. ترسم الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب الجسد واللحية خطوطًا واضحة ومستقيمة للحصول على نتيجة مثالية.
يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.
ضَع اللمسات النهائية على شعر وجهك ورأسك بفضل أدوات الحماية من القص الخمسة المقوّاة، لقص الشعر بدقة 1 مم و2 مم و3 مم و5 مم و9 مم.
توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips مدة تصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.
تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.
تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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