نظارات جوجل وعملية التخدير

هذا هو السؤال الذي تم طرحه عندما دخل المطوّرون والمصممون من Accenture Technology Labs في تعاون مشترك مع شركة Philips يهدف إلى استكشاف الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها نظارات جوجل في منظومة الرعاية الصحية. من هنا، أقدم الباحثون على تجربة توصيل نظارات جوجل ،( و هي عبارة عن كمبيوتر قابل للارتداء كنظارة ) ، باجهزة IntelliVue لمتابعة المريض . فأظهرت النتائج عددًا كبيرًا من الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها بفضل قدرة الطبيب على مراقبة علامات المريض الحيوية أمام عينيه.
من حيث الشكل، تشبه نظارات جوجل النظارات العادية إلا أنها تسمح لمن يضعها برؤية شاشات اجهزة متابعة المريض في مجال الرؤية الطرفي للعين بواسطة شاشات LED المتطورة. ويستطيع مستخدموا النظارات استعراض الويب أو الوصول إلى تطبيقات مخصصة أو الاتصال بأجهزة كمبيوتر أخرى إما عن طريق لمس النظارات أو باستخدام الأوامر الصوتية. وليس ذلك فحسب، بل يمكن لهذه النظارات تسجيل فيديو من منظور الشخص الذي يضعها.
عند استخدام نظارات جوجل مع تكنولوجيا IntelliVue، يصيح بإمكان مستخدم هذه التقنية التاكد من حالة المريض قبل بدء الجراحة أو تسجيل العملية أو مراجعة العلامات الحيوية للمريض قبل الجراحة من دون الحاجة إلى الذهاب لشاشة متابعة المريض . وفي تجربة لمحاكات غرفة العمليات، يستطيع طبيب التخدير متابعةّ اوعرض معلومات المريض من دون أن يؤدي ذلك إلى الاشاحة بالنظربعيدا عن العملية الجراحية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج عددًا أكبر من الإمكانيات لاستخدام أجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء في مجال الرعاية الصحية، ومنها:
- مراقبة العلامات الحيوية لحظيا
- عرض قائمات اجرءات الأمان قبل الجراحة
- فحص علامات المريض الحيوية في غرفة الافاقة
- تسجيل العمليات الجراحية من منظور الطبيب لاستخدامها في التدريب و التعليم
هل تستطيع تخيّل استخدامك لأجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء أثناء ممارستك لعملك؟ انضم إلى المناقشة على LinkedIn.