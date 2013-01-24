لماذا Philips هي الخيار المناسب؟

كوننا شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية تتمتّع بتاريخ حافل وطويل وخبرة عريقة في مجال رعاية القلب، نحن نعلم ما تحتاج إليه في الحالات الطارئة المتعلقة بالقلب. يجب أن تكون ردة فعلك سريعة وأن تتوفر لديك معدات سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى الثقة بالنفس لتتمكن من تنفيذ الخطوات الضرورية.
وواضعين كل هذه الأمور في عين الاعتبار، قمنا بتصميم أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips مع Life Guidance، وهي عملية بسيطة تفصيلية مصممة لمساعدتك على التصرف بثقة وحزم في الحالات الطارئة.
وتساعدك أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من شركتنا على البقاء في المسار الصحيح وترشدك طيلة عملية الإنقاذ. لذا، كن على ثقة بأنك ستحصل على العلاج الصحيح في كل مرة.