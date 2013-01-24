الابتكارات في مجال التصوير الشعاعي للأطفال في مستشفى فينكس للأطفال

قليلة هي الاختصاصات الطبية التي لا تتأثر بهذه التحديات، إلا أن هذه الأخيرة هي الأبرز في مجال طب الأطفال. فيتعيّن على أنظمة الرعاية الصحية توفير رعاية استثنائية ترتكز على العائلة للأطفال الذين يحتاجون رعاية صحية فريدة من نوعها، والذين غالبًا ما يتطلبون أدوية متخصصة ووقتًا إضافيًا للاعتناء بهم ومراقبة حالتهم الصحية1، فضلاً عن حاجتهم إلى موفري رعاية صحية مدرّبين بشكل خاص ويعرفون كيفية التعامل بعطفٍ مع الأطفال من كل الأعمار ويفهمون احتياجاتهم.



في الولايات المتحدة، تُقدّر نسبة الأطفال الذين يشكون من أمراض مزمنة خطيرة ومعقّدة والذين يدخلون المستشفيات بـ 10%، إلا أن نسبة تكاليفهم الاستشفائية تبلغ 41%2.



يُعتبر مستشفى فينكس للأطفال سادس أكبر مستشفى في الولايات المتحدة، إذ يضمّ أكثر من 1000 طبيب. يقدّم المستشفى رعاية من الدرجة الأولى للمرضى داخل المستشفى وخارجها وللإصابات الحادة وحالات الطوارئ، للأطفال والعائلات في ولاية أريزونا وفي كل أنحاء المنطقة الجنوبية الغربية. يعتبر مستشفى فينكس للأطفال أحد أكبر مستشفيات الأطفال في البلد، فهو يقدّم رعاية طبية في أكثر من 75 اختصاصًا في مجال طب الأطفال.