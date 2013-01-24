تبدأ الخطوة الأولى من رحلة التحوّل من مفهوم الحجم إلى مفهوم القيمة في تحديد الفئات السكانية التي يجب أن تخضع للإجراءات التداخلية المستهدفة وفي تحديد استراتيجيات المخاطر للموازاة بين الحوافز المالية وحوافز الجودة في مجال رعاية المرضى.



بفضل خبرتنا الواسعة في هذا المجال، نعمل على تقييم فرص التأثير على التكلفة/الجودة استنادًا إلى تحليل شامل وسياقي يضع في عين الاعتبار سلسلة الرعاية الصحية المستمرة لفئات سكانية أو حالات معينة من المرضى. وعبر جمع أصحاب المصلحة معًا، أي الأطباء السريريين والمدراء والمرضى والموظفين، من كل أقسام مجتمع الرعاية الصحية، نسلّط الضوء على نقاط الضعف والثغرات في استمرارية الرعاية الصحية وفرص تحسين الجودة وزيادة الإيرادات. ونقيّم الأداء الحالي كأساس لقياس فعالية التحسينات المستقبلية. يساعد هذا التحليل الموسّع في فهم دورة الحياة والتجربة والتكلفة الكلية لرعاية كل مريض.



تركّز التقييمات الاستراتيجية التي تغطي كل مراحل صحة السكان على الإمكانيات والأنظمة الأساسية، بما في ذلك إدارة الرعاية والمسارات السريرية وتقنيات المحاكاة الافتراضية للرعاية، وتوفر خرائط طرق تشغيلية بهدف توجيه الرحلة نحو الرعاية المستندة إلى القيمة.

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