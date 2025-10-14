الطهي بالبخار للحصول على قوام طري ورقيق

تضمن تقنية Air Seam توزيعًا مثاليًا للبخار لطهو الخضار أو السمك أو الزلابية أو المخبوزات، ما يمنحها قوامًا طريًا ورقيقًا من دون رطوبة أو تشبع بالماء. كما تحافظ على ما يصل إلى 87% من العناصر الغذائية مقارنةً بالغلي ²