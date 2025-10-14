مصطلحات البحث

    السلسلة 5000 جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

    NA555/09

    التصنيف الإجمالي / 5
    أول مقلاة بسلة مزدوجة مع وظيفة البخار

    سلّتان للقلي والخبز والتحميص والشواء، مع إمكانية الطهو بالبخار في إحدى السلتين. استمتع بوجبات مطهوة بشكل مثالي بفضل تقنيتَي RapidAir Plus وAir Steam

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 5000 جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

    أول مقلاة بسلة مزدوجة مع وظيفة البخار

    اطهُ وصفتين مختلفين بطرق طهو منفصلة، لتكونا جاهزتين في الوقت نفسه

    • مقرمش وطري، مع دهون أقل لغاية 90%
    • طهي مثالي بالبخار لقوام طري ورقيق
    • طهي بالهواء والبخار لطعام متسق بدون حرق
    • ودّع تراكم الدهون مع التنظيف بالبخار
    وجبات مقرمشة ومطهوة بالتساوي بشكل مثالي، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% ¹

    وجبات مقرمشة ومطهوة بالتساوي بشكل مثالي، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% ¹

    تقنية RapidAir Plus بتصميم فريد على شكل نجمة تعمل على تدوير الهواء الساخن حول الطعام وخلاله بمعدل انسياب هواء أسرع، ما يضمن طهوًا متساويًا من الداخل والخارج لتحضير وجبات منزلية لذيذة

    سلتان بحجمين مختلفين لتناسب أي وجبة

    سلتان بحجمين مختلفين لتناسب أي وجبة

    مقلاة هوائية سعة 9 لترات مع سلّتين ووظيفة البخار: تحتوي على درج سعة 6 لترات للأطباق الرئيسية والبطاطس المقلية والمأكولات المفضلة، ودرج سعة 3 لترات للأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة. تتسع لما يصل إلى 1100 جرام من البطاطس المقلية، أو 1600 جرام من الخضار، أو 12 قطعة من أوراك الدجاج. كما أن السلة الكبيرة تتسع لدجاجة كاملة بوزن 1,2 كجم

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    مزامنة تلقائية لأوقات الطهو في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه

    الطهي بالبخار للحصول على قوام طري ورقيق

    الطهي بالبخار للحصول على قوام طري ورقيق

    تضمن تقنية Air Seam توزيعًا مثاليًا للبخار لطهو الخضار أو السمك أو الزلابية أو المخبوزات، ما يمنحها قوامًا طريًا ورقيقًا من دون رطوبة أو تشبع بالماء. كما تحافظ على ما يصل إلى 87% من العناصر الغذائية مقارنةً بالغلي ²

    قل وداعًا لبقايا الدهون المتراكمة

    قل وداعًا لبقايا الدهون المتراكمة

    سهولة إزالة الدهون المتراكمة من السلة الكبيرة ومن حول أنبوب التسخين بفضل وظيفة التنظيف بالبخار التلقائية ³

    لأطعمة مطهوة بالتساوي من دون أي مناطق محترقة

    لأطعمة مطهوة بالتساوي من دون أي مناطق محترقة

    تعمل وظيفتا القلي بالهواء والبخار تلقائيًا على توفير بيئة طهو مثالية، ما يمنع تعرض أي مناطق للطهو بشكل زائد ⁴

    قوام أفضل لمكونات الوصفات

    قوام أفضل لمكونات الوصفات

    90% من المستخدمين راضون عن المذاق. احصل على طراوة الطهو بالبخار مع قرمشة القلي بالهواء بفضل تقنيتَي RapidAir Plus وAir Steam‏ ⁵

    تحضير الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير

    تحضير الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير

    هل تريد تقديم طعام الأمس كوجبة غداء اليوم؟ بالتأكيد. تستخدم وظيفة إعادة التسخين البخار أيضًا للحفاظ على الرطوبة، ما يجعلها مثالية لإعادة تسخين أطباق مثل الأرز أو اللازانيا التي تجف في المقلاة الهوائية التقليدية أو أفران الميكروويف

    دهون أقل بـ 40% مع الحفاظ على النكهة⁷

    دهون أقل بـ 40% مع الحفاظ على النكهة⁷

    تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون المتجمعة في المقلاة أثناء الطهو

    تذكير بالتقليب للحصول على نتائج طهو أفضل

    تذكير بالتقليب للحصول على نتائج طهو أفضل

    ستخطرك التنبيهات الذكية عند الحاجة إلى تقليب الطعام، لضمان طهوه بالتساوي من دون طهو زائد أو غير كافٍ

    استمتع بالطهو إلى أقصى حد مع 12 إعدادًا سابقًا و19 طريقة مختلفة للطهو

    استمتع بالطهو إلى أقصى حد مع 12 إعدادًا سابقًا و19 طريقة مختلفة للطهو

    اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل طريقة من 19 طريقة للطهو، بما في ذلك: البخار، والبخار والقلي بالهواء، وإعادة التسخين، والخَبز، والشواء، والتحميص، والقلي السريع، وغيرها. أو اختر من بين 12 إعدادًا سابقًا مناسبًا للمكونات لتبسيط عملية الطهو

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    اطهُ أسرع بنسبة تصل إلى 40% ووفر ما يصل إلى 80% من الطاقة عند الطهو باستخدام المقلاة الهوائية من Philips ذات السلة المزدوجة مقارنةً بالفرن التقليدي ⁶

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2750 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز
      نطاق درجة الحرارة
      40-200 درجة مئوية

    • المواصفات العامة

      السعة
      9 لترات
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      البرامج
      12 إعدادًا مسبقًا
      واجهة شاشة لمس رقمية
      LED
      موقت
      لغاية 60 دقيقة
      الاتصال بالإنترنت
      لا
      التقنية
      تقنية RapidAir Plus وتقنية Air Steam
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      اللون
      فولاذ مقاوم للصدأ فضي اللون، مقبض فضي

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      444 مم
      عرض المنتج
      383 مم
      ارتفاع المنتج
      355 مم
      وزن المنتج
      8,75 كجم
      أبعاد المنتج
      444 × 383 × 355 مم

    • وظائف الطهي

      الوظائف
      • وظيفة البخار
      • وظيفة البخار والقلي بالهواء

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • ¹ مقارنة بالبطاطس المقلية المحضَّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية عميقة
    • ² تم القياس في مختبر خارجي، استنادًا إلى محتوى فيتامين C في البروكلي
    • ³ للحصول على أفضل النتائج، استخدم وظيفة التنظيف بالبخار في السلة الكبيرة مدة 15 دقيقة بعد كل استخدام
    • ⁴ تستند المقارنة إلى طهو دجاجة كاملة مدة 80 دقيقة باستخدام وظيفة البخار والقلي بالهواء مقابل وظيفة القلي بالهواء فقط
    • ⁵ اختبار مذاق خارجي أجراه 30 مستخدمًا للمقلاة الهوائية
    • ⁶ تم القياس في مختبر داخلي، باستخدام NA55x لطهو النقانق مقارنة بفرن من الفئة A. قد تختلف النتائج حسب الوصفة
    • ⁷ ورك الدجاج: دهون أقل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة باللحم النيء
