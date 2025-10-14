NA555/09
أول مقلاة بسلة مزدوجة مع وظيفة البخار
سلّتان للقلي والخبز والتحميص والشواء، مع إمكانية الطهو بالبخار في إحدى السلتين. استمتع بوجبات مطهوة بشكل مثالي بفضل تقنيتَي RapidAir Plus وAir Steamإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقنية RapidAir Plus بتصميم فريد على شكل نجمة تعمل على تدوير الهواء الساخن حول الطعام وخلاله بمعدل انسياب هواء أسرع، ما يضمن طهوًا متساويًا من الداخل والخارج لتحضير وجبات منزلية لذيذة
مقلاة هوائية سعة 9 لترات مع سلّتين ووظيفة البخار: تحتوي على درج سعة 6 لترات للأطباق الرئيسية والبطاطس المقلية والمأكولات المفضلة، ودرج سعة 3 لترات للأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة. تتسع لما يصل إلى 1100 جرام من البطاطس المقلية، أو 1600 جرام من الخضار، أو 12 قطعة من أوراك الدجاج. كما أن السلة الكبيرة تتسع لدجاجة كاملة بوزن 1,2 كجم
مزامنة تلقائية لأوقات الطهو في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه
تضمن تقنية Air Seam توزيعًا مثاليًا للبخار لطهو الخضار أو السمك أو الزلابية أو المخبوزات، ما يمنحها قوامًا طريًا ورقيقًا من دون رطوبة أو تشبع بالماء. كما تحافظ على ما يصل إلى 87% من العناصر الغذائية مقارنةً بالغلي ²
سهولة إزالة الدهون المتراكمة من السلة الكبيرة ومن حول أنبوب التسخين بفضل وظيفة التنظيف بالبخار التلقائية ³
تعمل وظيفتا القلي بالهواء والبخار تلقائيًا على توفير بيئة طهو مثالية، ما يمنع تعرض أي مناطق للطهو بشكل زائد ⁴
90% من المستخدمين راضون عن المذاق. احصل على طراوة الطهو بالبخار مع قرمشة القلي بالهواء بفضل تقنيتَي RapidAir Plus وAir Steam ⁵
هل تريد تقديم طعام الأمس كوجبة غداء اليوم؟ بالتأكيد. تستخدم وظيفة إعادة التسخين البخار أيضًا للحفاظ على الرطوبة، ما يجعلها مثالية لإعادة تسخين أطباق مثل الأرز أو اللازانيا التي تجف في المقلاة الهوائية التقليدية أو أفران الميكروويف
تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون المتجمعة في المقلاة أثناء الطهو
ستخطرك التنبيهات الذكية عند الحاجة إلى تقليب الطعام، لضمان طهوه بالتساوي من دون طهو زائد أو غير كافٍ
اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل طريقة من 19 طريقة للطهو، بما في ذلك: البخار، والبخار والقلي بالهواء، وإعادة التسخين، والخَبز، والشواء، والتحميص، والقلي السريع، وغيرها. أو اختر من بين 12 إعدادًا سابقًا مناسبًا للمكونات لتبسيط عملية الطهو
اطهُ أسرع بنسبة تصل إلى 40% ووفر ما يصل إلى 80% من الطاقة عند الطهو باستخدام المقلاة الهوائية من Philips ذات السلة المزدوجة مقارنةً بالفرن التقليدي ⁶
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
وظائف الطهي
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.