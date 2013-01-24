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جهاز Airfryer من Philips مع تقنية  Rapid air الفريدة

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    قلي صحي أكثر بواسطة الهواء  

    مأكولات مقلية بمذاق شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* وسهولة تنظيف قصوى

     

    •دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%*

    •سهل التنظيف

    •ما من رائحة زيت محروق مقارنةً بالمقلاة العادية  

     

     

    هل تحبين قلي الطعام في المنزل إلا أنك تختبرين سلبيات المقلاة؟ مثل الطعام غير الصحي والروائح الكريهة وصعوبة التنظيف... إليك الحل المثالي: جهاز Airfryer من Philips! فيمكنك قلي الطعام بشكل صحي أكثر...بواسطة الهواء بفضل هذا الجهاز‌! ‌‌

    مقارنة بالمقلاة العادية، تحتوي المأكولات المقلية بواسطة Airfryer من Philips على نسبة دهون أقل لغاية 80%* وتتميز بمذاق شهي! فضلاً عن ذلك، من السهل تنظيف جهاز Airfryer من Philips بما أن درج سلة الطعام والملحقات قابلة للغسل تمامًا في الجلاية، كما أنها لا تتسبّب بأي روائح كريهة في منزلك عند قلي الطعام.

     

    * مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في جهاز القلي التقليدي من Philips

    باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خَبزها

    القلي

    بفضل Airfryer يمكنك قلي الطعام بطريقة صحية. مقارنةً بمقلاة عادية، تحتوي المأكولات المقلية من Airfryer من Philips نسبة دهون أقل تصل إلى 80%* وتتميّز بمذاق شهي!

     

    * مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في جهاز القلي التقليدي من Philips

    التحميص

    يمكنك أيضًا تحميص الضلوع أو أنواع اللحوم الأخرى في Airfryer. وهل تعلمين أنك تستطيعين حتى طهو شرائح اللحم في جهاز Airfryer؟ إذًا فهذا الجهاز متعدد الوظائف بالفعل ويناسب كل أنواع الطعام!

    الخَبز

    هل ترغبين في تناول التحلية؟ أم تريدين خَبز قوالب حلوى مثيرة للدهشة؟ يمكنك القيام بذلك بفضل جهاز Airfryer! يمكنك إعداد أطباق التحلية مثل الكستارد المحلى بالكراميل وفطيرة التفاح اللذيذة وحتى الكاب كايك

    الشوي

    يمكن أيضًا شوي اللحوم والسمك باستخدام جهاز Airfryer كأفخاذ الدجاج اللذيذة مثلاً. اسفعي اللحم بسرعة على درجة حرارة عالية واستمتعي بقطعة لحم طرية وناضرة.

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

     

    تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من قلي المأكولات بواسطة الهواء لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطريّ من الداخل. كل هذا بنسبة دهون أقل تصل إلى 80%.

     

    كيف يعمل المنتج؟

    تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من تحضير الطعام بواسطة الهواء فقط. فبفضل المزيج الفريد بين الهواء الساخن الذي يدور بسرعة ودقة والتوازن الأمثل بين درجات الحرارة ومكوّن الشوي، تسمح لك بقلي كل أنواع الطعام اللذيذ أو تحميصه أو خبزه أو شويه. ولأنك تستخدمين الهواء فقط للقلي، فهي أكثر أمانًا بكثير وتريحك أنت وأفراد عائلتك من رائحة الزيت المحروق مقارنةً بمقلاة عادية. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تنظيف جهاز Airfryer بفضل القطع التي يمكن غسلها بأمان في الجلاية!

     

    * مقارنةً بالطعام المقلي الذي تم تحضيره باستخدام مقلاة تقليدية من Philips.

      ما هو رأي الناس حول جهاز Airfryer؟

       

      صفحة I love my Airfryer للمعجبين على Facebook

       

      انضم إلى دابل كوان وآلاف المعجبين بصفحتها على facebook ‏"I love my Airfryer".

      فائز بجوائز متعددة

       

      احتلّ جهاز Airfryer المركز الأول في الاختبارات المستقلة وفاز بجوائز في كل أنحاء العالم. ما هو سر هذا النجاح؟ طعام لذيذ وصحي بطريقة سهلة.

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      كيف أستخدم جهاز Airfryer؟

      حالما يتم بلوغ درجة الحرارة المناسبة، افتحي الدرج

      وضَعي الطعام في الداخل. الأمر بهذه البساطة! شاهدي الفيديو أدناه للاطلاع

      على طريقة العمل

       

      تطبيق Airfryer

      يعتبر تطبيق Philips Airfryer مصدر إلهام للأشخاص الذين يحضّرون الطعام في المنزل كل يوم لتحضير وجبات شهية وصحية، وذلك مع أكثر من 200 وصفة متوفرة.

       

      يمكنك تنزيل التطبيق لنظام iOS أو Android.

      تطبيق android
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      وصفات Airfryer من Philips

       

      راجعي الوصفات الثمانية الأولى، واعثري على المزيد من وصفات Airfryer عبر الضغط على زر التنزيل   أدناه!

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      الأسئلة المتداولة

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