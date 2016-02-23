كعكات مَرَنغ بجبنة ماسكاربوني بنكهة الليمون الحامض والفاكهة الحمراء | Philips

2-3 ملاعق كبيرة من ليمونتشيلو (خمرة إيطالية مركّزة بنكهة الليمون الحامض)
200 جرام من الكرز أو التوت البري
- صينية للخبز أو ورق الخبز
- جهاز تحضير الطعام مزوّد بملحقات الخفق
الاتجاهات
يُنظف الليمون الحامض ويُبشر نصف القشر بطريقة رقيقة. يُسخّن الفرن مسبقًا على 125 درجة مئوية.
يُثبّت ملحق الخفق في جهاز تحضير الطعام ويُخفق بياض البيض مع نصف ملعقة صغيرة من الملح حتى يُصبح شبه صلب. يُضاف سكّر البودرة على 3 دفعات ويستمر الخفق بواسطة أداة الخفق حتى يصبح بياض البيض صلبًا ولامعًا.
يُقسم بياض البيض في صينية الخبز إلى 4 دوائر يبلغ ارتفاعها حوالى سنتمترين. تُصنع حفرة صغيرة وسط كل دائرة بواسطة الجانب الخلفي لملعقة، ثم يُخبز كعك المَرَنغ لحوالي ساعة من الوقت حتى يصبح جافًا وصلبًا في الخارج.
يُطفئ الفرن ويُترك بابه مفتوحًا بعض الشيء ويُترك كعك المَرَنغ ليبرد تمامًا. يُخرج الكعك بعناية من صينية الخبز ويُخزّن في مستوعب محكم السدّ.
تُخفق جبنة ماسكاربوني حتى تصبح قشدية وتُصب الخمر المركّزة وقشر الليمون الحامض. يُملأ كعك المَرَنغ مباشرة قبل تقديمه بالماسكاربوني بالليمون الحامض ويُزيّن بالفاكهة.
نصائح: 1) للتأكد من عدم وجود أية دهون في الوعاء وعلى آلة الخفق، يمكن فركهما بقليل من الملح أو عصير الليمون الحامض. 2) يُستخدم كيس التزيين المزوّد بفتحة طرية لسكب المَرَنغ في صينية الخبز. 3) تُستبدل جبنة ماسكاربوني بجبنة ريكوتا لكمية أقل من الدهون. 4) يمكن حفظ كعك المَرَنغ لأسبوع كحد أقصى إذا تم الاحتفاظ به في مستوعب محكم السدّ.