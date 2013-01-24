أرز باللبن على الطريقة التقليدية

1 عود فانيليا مقطع نصفين بالطول مع التخلص من البذور والاحتفاظ بالعود
1/2 عود قرفة
الاتجاهات
تأكد من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبطي درجة الحرارة على 130 درجة مئوية. بمجرد أن يتم تسخين الوعاء أضيفي الأرز والسكر والحليب والقشدة وقليل من جوزة الطيب المبشورة وعود الفانيليا والقرفة. دعي الخليط يغلي ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 110 درجة مئوية واضبط المؤقت لمدة 30 دقيقة.
عند انتهاء الوقت، يجب أن ينضج الأرز ويصبح له قوام ناعم. قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وتخلصي من عود الفانيليا والقرفة ثم اغرفي الأرز في السلطانيات وقدميه.
نصيحة: ضيفي مكونات للتجميل رائعة على وجه الأرز مثلاً جربي التوت المتوفر في الموسم أو ملعقة مربى المفضلة أو قليل من القرفة المطحونة أو شرائح الشكولاتة الداكنة (70 % كاكاو) أو نبات الراوند المهروس في فصل الشتاء أو قطع الخوخ المشوية في فصل الصيف.