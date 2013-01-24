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البطاطا المقلية مع صلصة تغميس من اللبن
طبق جانبي – 3 إلى 4 حصص
الحصص
3 p,
وقت التحضير
20 m,
وقت الطهو:
15 m
خالٍ من المكسرات
نباتي
الأطباق الرئيسية
30-60 دقيقة
بطاطس
Airfryer
خالٍ من الجلوتين
المكونات
500 غ من البطاطا "الشمعية"
½ ملعقة كبيرة من الزيت (زيت الزيتون)
150 ملل من اللبن (اليوناني)
ملعقتان كبيرتان من البقدونس المسطّح الأوراق والمفروم فرمًا ناعمًا
فلفل أسود مطحون طازج
الاتجاهات
تُقشر البطاطا وتُقطّع (باستخدام أداة تقطيع البطاطا المقلية) إلى شرائح طويلة سماكتها 8 ملم.
تُنقع شرائح البطاطا في المياه لمدة أقلّها 30 دقيقة. ثم تصفّى جيدًا من المياه، و تجفّف باستخدام ورق المطبخ.
تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 150 درجة مئوية. توضع كمية من الزيت بحيث تغطي وتغمر كافة شرائح البطاطا في وعاء كبير ثم تُنقل إلى سلّة المقلاة.
تُثبّت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer ويُضبط المؤقت على 5 دقائق. تُقلى شرائح البطاطا حتى تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ثم تُترك لتبرد.
تُرفع الآن درجة حرارة AirFryer إلى 180 درجة مئوية. تُثبّت السلّة وفي داخلها شرائح البطاطا داخل AirFryer من جديد، ويُضبط المؤقت على 12 إلى 16 دقيقة. تُقلى شرائح البطاطا حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا .
وبينما تُقلى شرائح البطاطا، تُحضّر صلصة التغميس من اللبن. يُمزج اللبن مع البقدونس والثوم المعمّر في وعاء صغير. يُضاف الملح والفلفل حسب الذوق.
تُصفّى شرائح البطاطا المقلية بمصفاة مغطاة بورق المطبخ. ويُرّش الملح على البطاطا.
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