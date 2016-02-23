يضمّ هذا الطبق الذي يُحضّر بأساليب متعددة خضارًا متوسطية لذيذة.

الحصص 4 p, وقت التحضير 20 m, وقت الطهو: 45 m

المكونات

250 غرامًا من الباذنجان المقطّع إلى حلقات

250 غرامًا من الكوسا المقطّع إلى حلقات

250 غرامًا من شرائح الفلفل الحلو

250 غرامًا من الطماطم المقشّرة والمقطّعة إلى أربعة أقسام

بصلتان مقشّرتان ومفرومتان فصّا ثوم مقشّران ومفرومان

زيت الزيتون

ورقة غار

غصن من الزعتر

ملح وفلفل

الاتجاهات