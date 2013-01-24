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أفخاذ الدجاج المتبلة مع صلصة الباربكيو
طبق رئيسي – 4 حصص
الحصص
4 p,
وقت التحضير
25 m,
وقت الطهو:
20 m
30-0 دقيقة
خالٍ من المكسرات
خالٍ من اللاكتوز
الأطباق الرئيسية
Airfryer
خالٍ من منتجات الألبان
دجاج
المكونات
1 فص ثوم مطحون
½ ملعقة كبيرة من الخردل
ملعقتان صغيرتان من السكر الأسمر
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل
فلفل أسود مطحون طازج
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
4 أفخاذ دجاج
الاتجاهات
تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 200 درجة مئوية.
يُمزج الثوم مع الخردل والسكر الأسمر ومسحوق الفلفل الحار ورشة ملح و الفلفل المطحون الطازج، حسب الذوق. يُضاف الزيت إلى المزيج.
تُفرك أفخاذ الدجاج بصلصة النقع وتُترك منقوعة لمدة 20 دقيقة.
توضع أفخاذ الدجاج في السلّة وتُثبّت السلّة داخل AirFryer. يُضبط المؤقت على 10 دقائق. تُشوى أفخاذ الدجاج حتى تصبح بنّية اللون.
ثم يتم تخفيض درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية وتُشوى أفخاذ الدجاج لمدة 10 دقائق إضافية حتى تنضج.
تُقدم أفخاذ الدجاج مع سلطة الذرة والخبز الفرنسي.
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