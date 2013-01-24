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يخنة فواكه البحر الرائعة

الحصص 6 p, وقت التحضير 20 m, وقت الطهو: 40 m
HomeCooker
الخضار
خالٍ من المكسرات
‏90-60 دقيقة
سمك
الأطباق الرئيسية
باستا أو نودلز أو أرز
خالٍ من منتجات الألبان
فاكهة
لحم

المكونات

  • ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 100 جرام سجق مقطع شرائح
  • 1 قرن فلفل أخضر منزوع البذور ومفروم
  • 4 فصوص ثوم مقشر ومفروم
  • 1 ثمرة بصل مقشر ومفروم
  • 1 حزمة بقدونس طازج مع فصل الأوراق والعيدان مفرومة
  • ملح وفلفل أسود مطحون طازج
  • 1 مقدار صغير من الزعفران
  • 200 جرام بلح البحر منظف جيدًا
  • 300 جرام أرز بايلا
  • 200 جرام فلفل أحمر معلب مصفى ومفروم
  • 1 علبة طماطم مفرومة زنة 400 جرام
  • 800 مل مرقة دجاج ويفضل أن تكون عضوية
  • 12 وحدات جمبري كبير بالقشر
  • 100 جرام سبيط منظف ومقطع حلقات
  • 150 جرام فاصوليا خضراء منظفة ومقطعة شرائح مائلة
  • 2 ثمرة ليمون

الاتجاهات

  • تأكدي من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبطي درجة الحرارة على 250 درجة مئوية، وبمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي زيت الزيتون والسجق واضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق حتى يتحول السجق إلى اللون الذهبي ويسخن الزيت. أضيفي الفلفل الأخضر المفروم والثوم والبصل وعيدان البقدونس والملح والفلفل الأسود والزعفران. اضبطي المؤقت لمدة 10 دقيقة.
  • في هذه الأثناء، افحصي بلح البحر وتخلصي من أي واحدة تجديها مفتوحة ولا يتم غلقها عند الضغط عليها. اخفض درجة الحرارة إلى 175 درجة وأضيفي الأرز والفلفل المعلب. اضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الأرز بجميع النكهات الموجودة في الوعاء.
  • أضيفي الطماطم المعلبة والمرقة وقليل من الملح والفلفل الأسود. دعي الخليط حتى يغلي ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 130 درجة مئوية. ضعي الجمبري بالتساوي على سطح الأرز ثم السبيط وبلح البحر. ضعي الغطاء واضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق. عند انقضاء الوقت المحدد، أضيفي الفاصوليا الخضراء إلى الوعاء ثم ضعي الغطاء واضبطي المؤقت لمدة 10 دقائق أخرى.
  • قومي بتقطيع أوراق البقدونس ورشيها على الأرز وضعي عصير ليمونة. اغرفي الخليط في السلطانيات وقدمه مع شرائح الليمون على الجانب للتجميل.
يخنة فواكه البحر الرائعة

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