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قطع كيك السمك التايلاندي المقلية مع صلصة المانجو

طبق رئيسي – 4 حصص

الحصص 4 p, وقت التحضير 20 m, وقت الطهو: 14 m
الخضار
خالٍ من المكسرات
سمك
خالٍ من اللاكتوز
‏ 30‏-60 دقيقة
المقبّلات والوجبات الخفيفة
Airfryer
خالٍ من منتجات الألبان
خالٍ من الجلوتين
فاكهة

المكونات

  • 1 حبّة مانجو ناضجة
  • 1½ ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحار
  • 3 ملاعق كبيرة من الكزبرة الطازجة والبقدونس المسطح الأوراق
  • عصير ليمونة حامضة وبشرها
  • 500 غرام فيليه سمك أبيض (سمك القد، البلطي، بنغاسيوس، بلوق)
  • بيضة واحدة
  • بيضة واحدة
  • 50 غرامًا من جوز الهند المطحون

الاتجاهات

  • تُقشر حبّة المانجو وتُقطع إلى مكعبات صغيرة. تُمزج مكعبات المانجو في وعاء مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحاد وملعقة كبيرة من الكزبرة وعصير نصف ليمونة حامضة وبشرها.
  • تُهرس السمكة بواسطة جهاز تحضير الطعام ثم تُمزج مع بيضة وملعقة صغيرة من الملح والكمية المتبقية من بشر الليمون الحامض ومعجون الفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون الحامض. تُضاف إلى المزيج الكمية المتبقية من الكزبرة والبصلة الخضراء وملعقتان من جوز الهند.
  • توضع الكمية المتبقية من جوز الهند في طبق حساء. يُقسم مزيج السمك إلى 12 حصّة لتُصنع منها قطع كيك دائرية الشكل تُغلّف بجوز الهند.
  • توضع ست قطع من كيك السمك في السلّة، وتُثبت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer. يُضبط المؤقت على 7 دقائق وتُقلى قطع كيك السمك حتى تنضج ويصبح لونها بنيًا ذهبيًا. تُقلى الكمية المتبقية من قطع كيك السمك بالطريقة نفسها.
  • تُقدم قطع كيك السمك مع صلصة المانجو. إنّه طبق لذيذ مع أرز الباندان وبوك تشوي على طريقة ستير فرايد (القلي مع قليل من الزيت).
قطع كيك السمك التايلاندي المقلية مع صلصة المانجو | Philips

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