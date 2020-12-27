ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
6LR61P1B/59
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.
9 فولت
بطارية قلويّة
توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.
تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.