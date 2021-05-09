لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

تتطلب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية طاقة أكثر من أي وقت مضى. حافظ على تشغيلها لمدة أطول مع البطاريات القلوية.