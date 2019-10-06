بنك طاقة للاستخدام الخارجي في التخييم والمزيد غير ذلك

بنك طاقة قوي للاستخدام الخارجي بقدرة كبيرة تبلغ 128000 مللي أمبير في الساعة، لشحن كل أجهزتك. إدخال وإخراج التيار المتردد والمستمر، ومنافذ USB-A (QC) وUSB-C(PD) وتيار متردد. مأخذ لولاعة السجائر وميزة الشحن اللاسلكي Qi.