ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLP8718NC/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة.
10000 مللي أمبير في الساعة
أبيض
منفذ شحن USB A ونوع C
لا تنتظر حتى يتم شحن جهازك! يأتي هذا الشاحن مزوّدًا بإخراج طاقة لضمان شحن جهازك بالكامل في وقت أسرع مقارنة بالشواحن القياسية والأقل قوة.
تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
المراجعات