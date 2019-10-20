بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة.