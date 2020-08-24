ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FM16FD175D/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
16 غيغابايت
Motion Edition 3.2
2 قمع وصمام
اختر لونك العصري؛ زهري، أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
تخزين مفيد سعة 16 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.
مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.