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تم إيقافه
FM32FD180D/00
صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار STAR لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
32 غيغابايت
Star Edition 2.0
2 قمع وصمام
مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.
لا تضيّع الغطاء بعد الآن! يأتي الغطاء الواقي مضمّنًا في تصميم المنتج، ليبقى مثبتًا دائمًا في جهاز USB. لاستخدام الجهاز، ما عليك سوى إرجاع الغطاء إلى الوراء، وتوصيل الجهاز وتشغيله.
تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.