ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R03B4RTU10/40
تمتع بجهازك لفترة أطول
بطاريات مثالية لجميع الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة. إذ يمكن إعادة شحن البطاريات المختزنة بحجم AAA العالية القدرة لما يصل إلى 1000 مرة.
AAA، 1000 مللي أمبير في الساعة
هيدريد معدن النيكل
تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.
يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.
يمكن استخدام البطاريات فور إخراجها من العلبة.