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البطارية

R03G4B/40

مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

إن تقنية كلوريد الزنك مثالية للساعات وأجهزة الراديو والآلات الحاسبة وأجهزة التحكّم عن بُعد.

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مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • AAA

  • كلوريد الزنك

  • 4 وحدات

تضمن تقنية كلوريد الزنك عالية الجودة عمرًا طويلًا

تضمن تقنية كلوريد الزنك عالية الجودة عمرًا طويلًا للبطارية عند استخدامها في الأجهزة منخفضة استهلاك الطاقة.

تحتوي بطاريات Philips المصنوعة من الزنك والكربون على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

هذه البطاريات من Philips مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

تظل البطارية جاهزة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد كل بطارية جزءًا من طاقتها عند عدم استخدامها. نضمن احتواء البطارية على 80% على الأقل من طاقتها الأولية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

المواصفات التقنية

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