ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R6B2RTU25/59
تمتع بجهازك لفترة أطول
بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.
AA، 2500 مللي أمبير
هيدريد معدن النيكل
تقوم هذه البطاريات بحجم AA بتخزين 2500 مللي أمبير في الساعة وتسليمها لإمداد أجهزتك بالطاقة لاستخدام مطوّل.
تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.