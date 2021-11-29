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LongLifeالبطارية

R6L8BL/40

بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.

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بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • AA

  • كلوريد الزنك

تضمن تقنية كلوريد الزنك عالية الجودة عمرًا طويلًا

تضمن تقنية كلوريد الزنك عالية الجودة عمرًا طويلًا للبطارية عند استخدامها في الأجهزة منخفضة استهلاك الطاقة.

تحتوي بطاريات Philips المصنوعة من الزنك والكربون على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

هذه البطاريات من Philips مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

تظل البطارية جاهزة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد كل بطارية جزءًا من طاقتها عند عدم استخدامها. نضمن احتواء البطارية على 80% على الأقل من طاقتها الأولية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

المواصفات التقنية

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