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  • يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين* يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين* يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

    SCF277/01

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين*

    تتميّز مجموعة البداية لجهاز التعقيم في المايكروويف من Avent بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل وأثناء السفر

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent مجموعة البدء لجهاز التعقيم في المايكروويف

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    جهاز تعقيم سريع جدًا وسهل الاستخدام

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    ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف

    ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف

    ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف لدقيقتين فقط. تتوقف المدة الدقيقة للدورة على قدرة الميكروويف بالواط: دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط و4 دقائق لقدرة 850-1000واط و6 دقائق لقدرة 500-850 واط.

    مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

    مريح للسفر. يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافة.

    تم تصميم جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent بحيث يتلاءم مع معظم أفران المايكرويف المتوفرة في الأسواق. وبفضل حجمه الصغير، يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للسفر، مما يضمن وجود رضّاعة معقّمة في أي وقت في حال خروجك في رحلة قصيرة خلال الليل أو في حال قيامك بعطلة أطول إلى الخارج. كما يُعدّ هذا الجهاز مثاليًا كجهاز تعقيم إضافي تضعينه في منزل الجدّين. الأبعاد: 166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول) مم.

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

    مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

    مقابض جانبية لإغلاق الغطاء بطريقة آمنة

    يتضمّن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع بالمايكرويف مشابك على الجانبين تساعد على توفير مستوى أكبر من الأمان والسلامة. وتعمل المشابك على إغلاق الغطاء بطريقة آمنة لمنع خروج المياه الساخنة عند إخراج جهاز التعقيم من المايكرويف. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصميم المقابض الجانبية بحيث تبقى باردة، ما يساعدك على الإمساك بجهاز التعقيم بأمان.

    يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

    يستوعب ستّ رضّاعات من Philips Avent

    على الرغم من حجمه الصغير، فإن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف هذا هو جهاز التعقيم الوحيد المصمّم لاستيعاب ست رضّاعات من Philips Avent. في حين تستوعب معظم أجهزة التعقيم التي توضع في المايكرويف 4 رضّاعات فقط. يسمح لك جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent تعقيم الرضّاعات التي تحتاجينها خلال يوم كامل دفعة واحدة، كما يُعدّ مناسبًا لتعقيم شافطات حليب الأم.

    حماية إضافية يوفرها التعقيم الطبيعي بالبخار

    يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      مدة التعقيم
      دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط، و4 دقائق لقدرة 850-1000 واط و6 دقائق لقدرة 500-800 واط
      سعة الماء
      سعة 200 مل

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا
      الوزن
      740  غ

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      جهاز تعقيم بالبخار يمكن وضعه في الميكروويف
      1  قطعة
      ملاقط
      1  قطعة
      رضّاعة Classic سعة 4 أونصات
      2  قطعة
      كوب لقياس السعة
      1  قطعة
      رضّاعة عاديّة بسعة 9 أونصات
      2  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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