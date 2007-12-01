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  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    Philips Avent VIA أكواب إعادة التعبئة من Avent

    SCF616/10

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent VIA أكواب إعادة التعبئة من Avent

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    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    أكواب إعادة التعبئة لتخزين الحليب (الأغطية غير مضمنة)

    • 240 ملل
    غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

    غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

    لتخزين ونقل آمنين

    تخزين طعام الطفل

    خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.

    اصحبي طعام الطفل معك أثناء التنقل

    مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل

    استخدميها مع حاويات حليب الأم من Philip Avent

    يمكن استخدام أغطية تخزين حليب الأم مع حاويات تخزين حليب الأم من Philips Avent.

    المواصفات التقنية

    • الملاءمة

      راحة في السفر
      مدمج

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      كوب التخزين (240 مل/8 أونصات)
      10  قطعة

    • الوظائف

      سهولة التخزين
      تخزين/تجميد حليب الأم أو الطعام
      مانع للتسريب
      نعم
      غطاء يُفتح بالتدوير
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

    Badge-D2C

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