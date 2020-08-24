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مع قناة لشبكة Ethernet بطول 3 أمتار

SWV5202/59

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™‎ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+‎

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سرعة نقل عالية تصل إلى 18 جيجابت في الثانية

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

  • HDMI 2.0

  • 2 م

  • Ethernet

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد

يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.

قناة إرجاع الصوت (ARC)

يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.

غلاف PVC مرن

غلاف PVC مرن لتوفير حماية لقلب السلك الرقيق. كما يوفر أيضًا متانة مطوّلة وسهولة في التركيب.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.