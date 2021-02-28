TAA4216BK/00
حافظ على نشاطك. اشعر بالانتعاش. استمتع بحفلة صاخبة.
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بأنها متينة وخفيفة الوزن ولاسلكية، وهي مصممة خصيصًا لأسلوب الحياة المفعم بالنشاط. يمكن إزالة غطائَي الأذنَين وغسلهما للحفاظ على راحتك سواء أكنت تستخدم آلة الركض أم كنت على الشاطئ. كذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى بشكل متواصل بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 35 ساعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك استخدام سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن أثناء ممارسة التمارين الرياضية وغير ذلك بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 35 ساعة من عملية شحن واحدة. تستغرق عملية الشحن الكامل أقل من ساعتَين. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن لمدة 15 دقيقة وقت تشغيل إضافيًا يدوم ساعتين.
تتميّز بطانتا غطائَي الأذن المساميتان والطريتان بإمكانية فكّهما لتنظيفهما بسهولة وتتضمنان جل التبريد. بغض النظر عمّا تقوم به أثناء ارتداء سماعات الرأس هذه، ستشعر وكأنها جديدة مرة أخرى!
يعني تصنيف IP55 أنه يمكن استخدام سماعات الرأس في المسارات المليئة بالغبار وتحت الأمطار الغزيرة على حد سواء. مهما تعرّقت وأينما ذهبت، لن يوقفك أي شيء!
توفر لك المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية صوت جهير كفيلاً بتحفيزك لمتابعة التمرين. ويوفر التصميم مع الجزء الخلفي المقفل عزلاً رائعًا وغير نشط للضوضاء. فتتمكن من الاستمتاع بنغماتك بدون إزعاج الآخرين.
يبدو تصميمها الأنيق رائعًا سواء كنت تحاول الظهور بأفضل حلة أو تستمتع في عطلة نهاية الأسبوع. وغطاءا الأذن القابلان للطي نحو الداخل يسمحان بتخزينها بسهولة.
يسمح لك الزر المتعدد الوظائف بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكم بمستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.
يسمح لك منفذ الصوت حجم 3,5 مم بتوصيل سماعات الرأس الرياضية هذه بالهواتف المتوافقة مباشرةً أو مشغلات الموسيقى. وهو مثالي في الأوقات التي توشك فيها البطارية على النفاد ولا تملك وسيلة لشحن سماعات الرأس.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
UPC
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