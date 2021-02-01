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  • تمارين رياضية بطريقة أذكى تمارين رياضية بطريقة أذكى تمارين رياضية بطريقة أذكى

    سماعات رأس رياضية لاسلكية بالكامل

    TAA7306BK/00

    تمارين رياضية بطريقة أذكى

    تمكّن من الركض بشكل أسرع، والقفز لمسافة أعلى. تأتي سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشبكَي أذن لملاءمة محكمة جدًا. حافظ على تركيزك بفضل الصوت المنشّط، وتمكّن من ممارسة التمارين الرياضية بتناغم مع جسمك عبر جهاز مراقبة معدل ضربات القلب المضمّن.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس رياضية لاسلكية بالكامل

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    تمارين رياضية بطريقة أذكى

    • ملاءمة في الأذن
    • جهاز مراقبة معدل ضربات القلب
    • مشبكا أذن أو طرفان مجنحان
    • التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية
    يمكن تثبيتهما بشكل مرن. مشبكا أذن أو طرفان مجنحان

    يمكن تثبيتهما بشكل مرن. مشبكا أذن أو طرفان مجنحان

    للتمارين الرياضية المنخفضة والمتوسطة الحدة، يُبقي الطرفان المجنحان المرنان والقابلان للفك، الملاءمة محكمةً. وعندما تريد إجراء جلسة أكثر صعوبة، يضمن مشبكا الأذن القابلان للفك تثبيت غطائَي الأذن في مكانهما. اختر لون مشبكَي الأذن أو الطرفَين المجنحَين بما يتناسب مع أسلوبك.

    استمع إلى جسمك. جهاز مراقبة معدل ضربات القلب

    استمع إلى جسمك. جهاز مراقبة معدل ضربات القلب

    مارس التمارين الرياضية بطريقة أذكى بفضل جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يتوافق مع تطبيقات اللياقة البدنية الشائعة وتطبيق Philips Headphone. إذا كان التطبيق الذي تختاره يدعم التحديثات المباشرة، فسيتم نطق قراءات معدل ضربات القلب في أذنك أثناء ممارسة التمارين. فستعلم متى يجب أن تزيد من حدة نشاطك ومتى يجب أن تتباطأ.

    زد من حدة نشاطك وحافظ على نظافة سماعات الأذن. التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية

    زد من حدة نشاطك وحافظ على نظافة سماعات الأذن. التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية

    ارفع الأوزان بقوة أو استخدم آلة الركض. تمنحك سماعات الرأس هذه الحرية في التعرّق ليتدفق الإندورفين بالطريقة التي تريدها! وعندما تنتهي من ممارسة التمارين، ما عليك سوى وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وستقوم دورة تنظيف بالأشعة فوق البنفسجية بإزالة ما يصل إلى 99 % من البكتيريا.

    استمع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة. وضع التنبّه

    استمع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة. وضع التنبّه

    هل تريد سماع رفاقك رواد النادي الرياضي؟ قم بتنشيط وضع التنبّه وبإجراء محادثة من دون إزالة سماعات الرأس. وإذا أردت الردّ على مكالمة، فيسمح لك الوضع الأحادي باستخدام سماعة أذن واحدة للتحدث، ويمكنك التبديل بين سماعات الأذن من دون تفويت أي كلمة.

    مقاومة للغبار وللمياه بتصنيف IP57

    مقاومة للغبار وللمياه بتصنيف IP57

    يعني تصنيف IP57 أن سماعات الرأس الرياضية هذه بإمكانها تحمّل التمارين الرياضية الأصعب. هل تستمتع بقائمة التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية لدرجة تمنعك من التوقف عن الاستماع إليها؟ يمكنك حتى وضع سماعات الرأس أثناء الاستحمام. عندما تنتهي وتصبح سماعات الرأس جافة، يمكنك تخزينها في الحقيبة الصغيرة للحمل الناعمة.

    عناصر تحكّم باللمس. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

    عناصر تحكّم باللمس. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

    اضغط على سماعات الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.

    علبة شحن مغناطيسية لوقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

    ستحصل على صوت واضح وجهير مدوٍّ ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات وتوفر لك علبة الشحن بإمكانية الحمل القصوى وقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة إضافية. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة التشغيل لساعة إضافية.

    تتبع أداءك والمزيد غير ذلك. تطبيق Philips Headphones

    يمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لتتبع معدل ضربات قلبك أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو للحصول على ملخص بعد الجلسة. هل تريد تعديل الأصوات التي تستمع إليها أثناء ممارسة التمارين الرياضية؟ يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتعزيز الجهير أو تخفيف الطنين الثلاثي أو تحديد خيار من بين أنماط الصوت المحددة مسبقًا.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      ‎20 - 20 000
      قطر السماعة
      9,2 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      105 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      • AAC
      • SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      34.8  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.5  سم
      الوزن الإجمالي
      7.093  كلغ
      الارتفاع
      35.8  سم
      GTIN
      1 48 95229 11773 7
      الوزن الصافي
      3.384  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      3.709  كلغ

    • الراحة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IP57
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      مراقبة معدل ضربات القلب
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      تنظيف بالأشعة فوق البنفسجية
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      16  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.1  سم
      الارتفاع
      16.4  سم
      الوزن الصافي
      0.423  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.847  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.424  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11773 4

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 +18  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      6 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      14.18  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      550  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      55  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      200 hr

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.3  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11773 0
      الوزن الإجمالي
      0.261  كلغ
      الوزن الصافي
      0.141  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.12  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      5.3  سم
      العرض
      7.3  سم
      العمق
      3.5  سم
      الوزن
      0.08  كلغ

    • الملحقات

      مشبث
      نعم
      غير ذلك
      حقيبة صلبة واحدة
      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      مشبك أذن قابل للفك
      3 أزواج
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم
      طرفان مجنحان قابلان للفك
      3 أزواج

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      • سماعة أذن خطافية
      • رأس أذن من السيليكون
      • طرف مجنّح

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics
      ميكروفون ENC
      نعم

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20190 3

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      وضع التنبّه
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      تحكّم بواسطة الصوت
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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