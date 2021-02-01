TAA7306BK/00
تمارين رياضية بطريقة أذكى
تمكّن من الركض بشكل أسرع، والقفز لمسافة أعلى. تأتي سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشبكَي أذن لملاءمة محكمة جدًا. حافظ على تركيزك بفضل الصوت المنشّط، وتمكّن من ممارسة التمارين الرياضية بتناغم مع جسمك عبر جهاز مراقبة معدل ضربات القلب المضمّن.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للتمارين الرياضية المنخفضة والمتوسطة الحدة، يُبقي الطرفان المجنحان المرنان والقابلان للفك، الملاءمة محكمةً. وعندما تريد إجراء جلسة أكثر صعوبة، يضمن مشبكا الأذن القابلان للفك تثبيت غطائَي الأذن في مكانهما. اختر لون مشبكَي الأذن أو الطرفَين المجنحَين بما يتناسب مع أسلوبك.
مارس التمارين الرياضية بطريقة أذكى بفضل جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الذي يتوافق مع تطبيقات اللياقة البدنية الشائعة وتطبيق Philips Headphone. إذا كان التطبيق الذي تختاره يدعم التحديثات المباشرة، فسيتم نطق قراءات معدل ضربات القلب في أذنك أثناء ممارسة التمارين. فستعلم متى يجب أن تزيد من حدة نشاطك ومتى يجب أن تتباطأ.
ارفع الأوزان بقوة أو استخدم آلة الركض. تمنحك سماعات الرأس هذه الحرية في التعرّق ليتدفق الإندورفين بالطريقة التي تريدها! وعندما تنتهي من ممارسة التمارين، ما عليك سوى وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وستقوم دورة تنظيف بالأشعة فوق البنفسجية بإزالة ما يصل إلى 99 % من البكتيريا.
هل تريد سماع رفاقك رواد النادي الرياضي؟ قم بتنشيط وضع التنبّه وبإجراء محادثة من دون إزالة سماعات الرأس. وإذا أردت الردّ على مكالمة، فيسمح لك الوضع الأحادي باستخدام سماعة أذن واحدة للتحدث، ويمكنك التبديل بين سماعات الأذن من دون تفويت أي كلمة.
يعني تصنيف IP57 أن سماعات الرأس الرياضية هذه بإمكانها تحمّل التمارين الرياضية الأصعب. هل تستمتع بقائمة التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية لدرجة تمنعك من التوقف عن الاستماع إليها؟ يمكنك حتى وضع سماعات الرأس أثناء الاستحمام. عندما تنتهي وتصبح سماعات الرأس جافة، يمكنك تخزينها في الحقيبة الصغيرة للحمل الناعمة.
اضغط على سماعات الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.
ستحصل على صوت واضح وجهير مدوٍّ ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات وتوفر لك علبة الشحن بإمكانية الحمل القصوى وقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة إضافية. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة التشغيل لساعة إضافية.
يمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لتتبع معدل ضربات قلبك أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو للحصول على ملخص بعد الجلسة. هل تريد تعديل الأصوات التي تستمع إليها أثناء ممارسة التمارين الرياضية؟ يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتعزيز الجهير أو تخفيف الطنين الثلاثي أو تحديد خيار من بين أنماط الصوت المحددة مسبقًا.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الراحة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
UPC
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
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