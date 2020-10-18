العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- شهادة الضمان
- دليل البدء السريع
TAR3205/98
استيقظ بنشاط
أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر موالف FM استقبالاً واضحًا، ويمكنك إعداد ما يصل إلى 10 إعدادات مسبقة لمحطاتك المفضلة. تعرض الشاشة الوقت بوضوح.
اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل المحطة المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة ليشغّل الراديو لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل.
تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهين مختلفين، وتقوم وظيفة الاستيقاظ اللطيف بزيادة صوت الراديو تدريجيًا ليساعدك على بدء يومك بسلاسة.
تأتي ساعة المنبّه هذه مزوّدة ببطارية احتياطية. في حال انقطاع الكهرباء، لن تضطر إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم حفظ إعدادات المنبّه الخاصة بك.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
الإنذار
الساعة
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