استيقظ بنشاط

أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل. إكتشف كلّ المميزات