استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

تتفاعل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف تلقائيًا مع محيطك لإلغاء الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. للاستماع إلى ما يدور حولك، ما عليك سوى النقر على إحدى السماعتَين لتفعيل وضع التنبّه. أو يمكنك تفعيل وضع التنبّه السريع لتحسين الأصوات وإجراء محادثة بدون الحاجة إلى إزالة سماعة الأذن.