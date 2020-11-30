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  • أجواء كلاسيكية أجواء كلاسيكية أجواء كلاسيكية

    راديو أصلي

    TAVS700/98

    أجواء كلاسيكية

    راديو بتقنية Bluetooth ويعمل على الطاقة الرئيسية يجمع ما بين الأسلوب الأصلي من حقبة الخمسينات والأداء العصري. صندوق خشبي وأقراص نحاسية وشاشة قابلة للخفت ليشكّل هذا المنتج قطعة مركزية مثالية في أي غرفة. بالإضافة إلى ذلك، يزوّدك موالف الراديو الرقمي بإشارة استقبال واضحة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    راديو أصلي

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    أجواء كلاسيكية

    • Bluetooth®‎
    • قدرة إخراج تبلغ 20 واط

    صندوق خشبي كلاسيكي مع تفاصيل من حقبة الخمسينات

    يشيد هذا الراديو المزوّد بتقنية Bluetooth براديو سطح الطاولة الكلاسيكي Philetta 254 من Philips، إذ ينضح الصندوق الخشبي الكلاسيكي جاذبية. وتعيدك شبكة مكبر الصوت ومفاتيح التحكم الثنائية بتفاصيلها المستمدّة من الخمسينات إلى عصر سيطرَت فيه موسيقى الجاز والروك آند رول على البث الإذاعي.

    شاشة ساعة رقمية واضحة وبسيطة. قابلة للتخفيت

    تتميّز شاشة الساعة الرقمية الواضحة والبسيطة بإمكانية تخفيتها، لسهولة العثور على المستوى المثالي لغرفتك. عندما تغيب الشمس، اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى شدة الإضاءة وتغييرها.

    راديو رقمي FM وDAB+‎ مع إعدادات مسبقة

    يتميّز هذا الراديو الكلاسيكي بموالف راديو FM رقمي واتصال Bluetooth للبث من جهازك المحمول. يتيح موالف الراديو الرقمي استقبالاً واضحًا ونقيًا. يمكنك تعيين لغاية 20 إعداد FM مسبقًا و20 إعداد DAB مسبقًا لمحطاتك المفضّلة.

    صوت واضح ودقيق. مكبرات صوت بنطاق كامل مقاس 3x2 بوصات

    يقدّم مكبرا الصوت بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا نقيًا وواضحًا. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، ما يقدّم لك صوت جهير قويًا وهادرًا. تتيح الشبكة باللون النحاسي دفق الصوت.

    مفتاحا تحكّم مزدوجا الطبقات

    بمجرد الضغط بشكل موجز على زر الطاقة، يصبح هذا الراديو جاهزًا للإقران. يبلغ النطاق اللاسلكي 10 أمتار: وهو مثالي في حال كان جهازك في غرفة أخرى. يوفر المفتاحان المزدوجا الطبقات بتصميم كلاسيكي إمكانية تحكم بمستوى الصوت والمصدر ومحطات DAB+/FM والمزيد غير ذلك.

    فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية

    فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية

    تتيح الشبكة باللون النحاسي دفق الصوت

    تتيح الشبكة باللون النحاسي دفق الصوت

    مدى لاسلكي يصل إلى 10 م

    يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      20 واط
      التحكم في مستوى الصوت
      دوار
      نظام الصوت
      استيريو

    • مكبرات الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      نطاق Bluetooth
      نطاق الرؤية، 10 أمتار أو 30 قدماً
      شحن USB
      • نعم
      • 5 فولت، 2 أمبير

    • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

      شاشة موالف
      PLL
      توليف رقمي تلقائي
      نعم
      نطاقات جهاز الموالفة
      استيريو FM
      نطاقات جهاز الموالفة
      DAB (النطاق III)
      عدد المحطات المسبقة الإعداد
      20 (DAB)، ‏20 (FM)
      البث الصوتي الرقمي
      • شاشة المعلومات
      • القائمة
      • مسح ذكي
      نطاق تردد FM
      87,5 - 108  MHz
      نطاق تردد DAB
      174,9 - 239,2  MHz

    • الراحة

      الساعة
      موقت النوم
      الساعة/الإصدار
      رقمي

    • التوافق

      جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية Bluetooth
      نعم

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • دليل التركيب السريع
      • سلك طاقة التيار المتردد (VDE والمملكة المتحدة)

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      33,5 x‏ 14,6 x‏ 18,3 سم
      الوزن مع التغليف
      2,75  كلغ
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      40,8 x‏ 18,6 x‏ 23,4 سم
      وزن المنتج
      2.55  كلغ

    • الساعة

      تنسيق الوقت
      • 12 س
      • 24 س

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل التركيب السريع
    • سلك طاقة التيار المتردد (VDE والمملكة المتحدة)
    Badge-D2C

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