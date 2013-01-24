*مقارنة بالطراز السابق Series S9000 من Philips
يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة
وحتى أثناء الاستحمام
60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية
رؤوس مرنة تدور بمقدار 360 درجة، لتتبّع منحنيات وجهك
أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض
|SkinComfort
|
|تتبع دقيق
|
|نظام الحلاقة
|
|SmartClean PLUS
|
|SmartClick
|
|حقيبة صغيرة
|
|شاشة عرض
|
|تنظيف
|
|اللون
|
|مقبض
|
|نوع البطارية
|
|وقت التشغيل
|
|جاري الشحن
|
|فولتية تلقائية
|
|الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
|
|طاقة الاستعداد
|
|ضمان لمدة سنتين
|
|رأس بديل
|
|SkinComfort
|
|تتبع دقيق
|
|SmartClean PLUS
|
|SmartClick
|
|SkinComfort
|
|تتبع دقيق
|
|نظام الحلاقة
|
|SmartClean PLUS
|
|SmartClick
|
|حقيبة صغيرة
|
|شاشة عرض
|
|تنظيف
|
|اللون
|
|مقبض
|
|نوع البطارية
|
|وقت التشغيل
|
|جاري الشحن
|
|فولتية تلقائية
|
|الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
|
|طاقة الاستعداد
|
|ضمان لمدة سنتين
|
|رأس بديل
|
S9111/31
S9111/41
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