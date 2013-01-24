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صلصة الحبق والكزبرة

الحصص 4 p, وقت التحضير 5 m
‏30-0 دقيقة
الخضار
خفاقة يدوية
نباتي
خالٍ من اللاكتوز
الأطباق الرئيسية
خالٍ من منتجات الألبان

المكونات

  • 100 جرام من الفستق
  • باقة كزبرة
  • غصنا بقدونس مسطّح الأوراق
  • 1 فص ثوم
  • 1 ملعقة كبيرة من الملح
  • 1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار
  • 100 ملل من زيت الزيتون

الاتجاهات

  • يُشوى الفستق في مقلاة على درجة حرارة متوسطة حتى يُزال لونه قليلاً. يُزال الفستق من المقلاة ليبرد.
  • تُمزج المكوّنات بواسطة الخلاط اليدوي في وعاء القياس لتتشكل صلصة بيستو خشنة. تتلاءم هذه الصلصة مع نودلز الأرز الساخنة والدجاج المشوي.
  • تُفرم الأعشاب بطريقة خشنة وتوضع في وعاء كبير للقياس مع الملح ومسحوق الفلفل الحار والمكسرات والزيت.
صلصة الحبق والكزبرة

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