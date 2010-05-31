ضبط أداء الشاشة بدون عناء مع SmartControl II

SmartControl II هو عبارة عن برنامج شاشة مزوّد بواجهة رسومية على الشاشة سهلة الاستخدام ترشدك للحصول على دقّة الموالفة، ومعايرة الألوان، وغيرها من إعدادات الشاشة بما فيها السطوع والتباين والساعة والطور، والوضعية، وألوان الأحمر والأخضر والأزرق RGB، والنقطة البيضاء وتعديلات الصوت في الطرازات المزوّدة بمكبرات صوت مرفقة.