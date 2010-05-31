ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
19B1AB/00
شاشة مزوّدة بميزات متعددة لزيادة مستوى الإنتاجية
تعمد شاشة 19B1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل صوت استيريو أمامي وSmartImage وSmartContrast وSmartControl وTrueVision
48 سم (19 بوصة)، B-line
تنسيق 5:4
SmartControl II هو عبارة عن برنامج شاشة مزوّد بواجهة رسومية على الشاشة سهلة الاستخدام ترشدك للحصول على دقّة الموالفة، ومعايرة الألوان، وغيرها من إعدادات الشاشة بما فيها السطوع والتباين والساعة والطور، والوضعية، وألوان الأحمر والأخضر والأزرق RGB، والنقطة البيضاء وتعديلات الصوت في الطرازات المزوّدة بمكبرات صوت مرفقة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.
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