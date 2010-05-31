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Brillianceشاشة LCD مع صوت

19B1AB/00

شاشة مزوّدة بميزات متعددة لزيادة مستوى الإنتاجية

تعمد شاشة 19B1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل صوت استيريو أمامي وSmartImage وSmartContrast وSmartControl وTrueVision

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شاشة مزوّدة بميزات متعددة لزيادة مستوى الإنتاجية

  • 48 سم (19 بوصة)، B-line

  • تنسيق 5:4

ضبط أداء الشاشة بدون عناء مع SmartControl II

SmartControl II هو عبارة عن برنامج شاشة مزوّد بواجهة رسومية على الشاشة سهلة الاستخدام ترشدك للحصول على دقّة الموالفة، ومعايرة الألوان، وغيرها من إعدادات الشاشة بما فيها السطوع والتباين والساعة والطور، والوضعية، وألوان الأحمر والأخضر والأزرق RGB، والنقطة البيضاء وتعديلات الصوت في الطرازات المزوّدة بمكبرات صوت مرفقة.

صوت استيريو مضمّن لتجربة وسائط متعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.