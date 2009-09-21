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تم إيقافه
19B1CS/00
شاشة مريحة مخصصة للأعمال لتحسين مستوى الإنتاجية
تعمد شاشة 19B1 الموفرة لاستهلاك الطاقة والمخصصة للأعمال إلى تحسين مستوى إنتاجيتك، بفضل ميزات مثل SmartImage، وصوت استيريو أمامي، ومنفذ USB وقاعدة Ergo
48 سم (19 بوصة)، B-line
تنسيق 5:4
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Compact Ergo Base السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها ويمكن ضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
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