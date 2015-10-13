يمنع صندوق الجهاز المضاد للميكروبات نمو الباكتيريا بشكل فعال

أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون HeartLine من Philips هذا التحدي من خلال إضافة مواد مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 عند تصنيع صندوق الجهاز واستخدامها كجزء أساسي في صندوق العرض. أصبحت صحتك وصحة مريضك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو الميكروبات الأكثر شيوعًا مثل "المكورات العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (الكولي)" و"كليبسيلا (الالتهاب الرئوي)".