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  • تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    تلفزيون LED احترافي

    19HFL4010W/12

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    يُعتبر هذا التلفزيون الفريد والمستخدَم في مجال الضيافة الحل المثالي لتركيبه قرب سرير المريض. فهو مصمم للتكامل مع بيئات الرعاية الصحية، ولا يسبب إزعاجًا للمرضى الآخرين، كما يزيد من مستوى الراحة من خلال توفير تجربة مشاهدة خاصة

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    تلفزيون LED احترافي

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    تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    مع وظائف مذهلة لتوفير الراحة للمرضى

    • HeartLine‏ 19 بوصة
    • LED
    • تلفزيون DVB-T2/T/C وIPTV
    SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

    SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

    تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.

    SmartInfo لصفحات معلومات الرعاية الصحية التفاعلية المميزة

    SmartInfo لصفحات معلومات الرعاية الصحية التفاعلية المميزة

    تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات للمرضى حول المستشفى أو الرعاية الصحية بكل سهولة. يستطيع المرضى الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية الخاصة بالمستشفى حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك تغيير المعلومات بصورة منتظمة وإبقاء المرضى على اطلاع بآخر المعلومات والمستجدات.

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

    تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

    مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

    جماليات باللون الأبيض لبيئة الرعاية الصحية

    تصميم باللون الأبيض مع زوايا مدوّرة لمظهر مريح أكثر في بيئات الرعاية الصحية.

    مفاتيح أمامية مضاءة للتحكم باللمس مع ميزة الاكتشاف عن قرب

    يتميّز التلفزيون المبتكر للتركيب قرب السرير بلوحة تحكم ذكية تعمل باللمس في أسفل التلفزيون لتجربة مخصصة للمستخدم. توفر مفاتيح التحكم المضاءة إمكانية تنقل سهلة حتى في الظلام. ويمكنك تنظيفها بسهولة بفضل السطح المستوي وقفل لوحة المفاتيح القابلَين للتنظيف.

    مصدر تزويد بالطاقة ذو تصنيف طبي لضمان السلامة مع انبعاثات منخفضة

    من أبرز متطلبات البيئة السريرية الاحترافية هي السلامة الأساسية والأداء الفعال والموثوقية. بعكس أجهزة التلفزيون العادية، يستخدم Philips HeartLine مصادر تزويد بالطاقة مميزة ذات تصنيف طبي لتلبية هذه المتطلبات. وهو يتوافق مع معيار EN/IEC 60601-1 ويضمن بذلك السلامة الأساسية والأداء الفعال. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق مع معيار مستندات الضمان EN/IEC 60601-1-2 لاختبارات التصنيفات الطبية الكهرومغناطيسية والتوافق. ومن الإلزامي أن تتوافق بلدان ومستشفيات وعيادات متعددة مع هذين المعيارين.

    توصيلة سماعة الرأس معزولة غلفانيًا

    تم عزل توصيلة سماعة الرأس غلفانيًا لضمان اتصال آمن إلى أقصى حدود بين سماعات رأس المريض وتلفزيون HeartLine من Philips. إن العزل غلفانيًا ضروري لضمان فصل آمن لموصل سماعات الرأس عن البيئة الكهربائية بالقرب من سرير المريض عند حدوث عطل ما.

    يمنع صندوق الجهاز المضاد للميكروبات نمو الباكتيريا بشكل فعال

    أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون HeartLine من Philips هذا التحدي من خلال إضافة مواد مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 عند تصنيع صندوق الجهاز واستخدامها كجزء أساسي في صندوق العرض. أصبحت صحتك وصحة مريضك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو الميكروبات الأكثر شيوعًا مثل "المكورات العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (الكولي)" و"كليبسيلا (الالتهاب الرئوي)".

    تطبيقات Smart TV مع الكثير من الخدمات الفندقية المخصصة

    تتألف تطبيقات Philips Smart TV من مجموعة متزايدة من خيارات التطبيقات، بدءًا من YouTube وصولاً إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمزيد غير ذلك. تم تخصيص الإصدار الخاص للاستخدام في مجال الضيافة وهو يتمتع بميزات إضافية متعددة، مثل الحرص على حذف معلومات الضيوف بأمان بعد الاستخدام وتفادي إلحاق المحتويات غير القانونية الضرر بشركتك.

    Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

    يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

    عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

    بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

    استهلاك منخفض للطاقة

    تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      19  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      47  سم
      شاشة العرض
      تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
      دقة اللوحة
      1366 x‏ 768 بكسل
      السطوع
      200  cd/m²
      تحسين الصورة
      • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
      • Pixel Plus HD
      زاوية العرض
      170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2/C
      تلفزيون تناظري
      PAL
      تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
      • البث المتعدد
      • الإرسال الموحّد

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      خدمات رقمية
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • تلتيكست
      • HbbTV
      التحكم المحلي
      التحكم السعوي باللمس

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت
      • قفل التحكم المحلي
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      • قناة التنشيط
      • أصوات التنشيط
      تشغيل التحكم
      • قناة
      • الميزة
      • تنسيق الصورة
      • مستوى الصوت
      غير قابل للسرقة
      قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      • تشغيل تلقائي
      • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      • WoLAN
      التطبيقات
      • AppControl
      • تطبيقات مستندة إلى السحابة
      العلامة المتوفرة لديك
      • SmartInfo
      • شعار الترحيب
      • خلفية SmartTV مخصصة
      • رسالة الترحيب
      • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
      • نظام تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)
      الساعة
      • الساعة في وضع الاستعداد
      • الساعة التي تظهر على الشاشة
      • ساعة خارجية اختيارية
      SmartInfo
      • مستعرض HTML5
      • القوالب التفاعلية
      • عرض شرائح الصور
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • النسخ الأولي الفوري
      • عبر USB/RF/IP
      CMND&Control
      • محرر القنوات بدون اتصال
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • حالة التلفزيون في الوقت الحقيقي (IP)
      • إدارة عن بعد عبر IP/RF
      • CMND&Create
      • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
      التحكم
      • منع التحديث التلقائي للقنوات
      • بروتوكول Serial Xpress
      • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
      DRM التفاعلي
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      توليد الدخل
      MyChoice
      القنوات
      القائمة المدمجة

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أزرار تحكم باللمس مضاءة
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
      • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
      الملاءمة
      • خرج سماعة الرأس
      • جهاز استشعار القرب
      • وظيفة القفل للتنظيف
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      • مقبض التلفزيون
      السلامة
      • IEC/EN60601-1
      • مؤخر للحريق
      • إخراج سماعة الرأس معزول غلفانيًا
      • عزل مزدوج مستوى II
      صحية
      • صندوق مضاد للميكروبات متوافق مع اختبار JISZ2801
      • تصميم ناعم للغطاء الخلفي
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • الحاويات: AVI وMKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      • USB
      • LAN

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      5 (2x2,5)  واط
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      1,5 واط أحادي، 8 أوم
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • عامل التشغيل الأمامي
      ميزات الصوت
      • AVL
      • صوت محيطي مذهل
      • جهير ديناميكي
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      الإدخال
      12 فولت تيار مستمر
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      المصدر الخارجي لتزويد الطاقة
      • 50-‏60 هرتز
      • التيار المتردد 100-240 فولت
      • كابل التيار المستمر حجم XXL بطول 3,5 أمتار
      • الشهادة الطبية IEC/EN60601-1
      فئة ملصق الطاقة
      A+
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      13  واط
      ميزات توفير الطاقة
      وضع Eco
      استهلاك الطاقة السنوي
      19  كيلوواط/الساعة

    • الملحقات

      مضمنة
      • محوّل طاقة التيار المستمر
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      اختياري
      • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
      • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A
      • الساعة الخارجية 22AV1120C/00

    • جهة الاتصال

      HDMI2
      HDMI 1.4
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير
      USB1
      USB 2.0

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      خرج مكبر الصوت في الحمام
      مقبس صغير
      تحكم خارجي
      RJ-48
      الهوائي
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
      RJ-45

    • تحسين الاتصال

      RJ48
      • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
      • واجهة Xpress التسلسلية
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      LAN
      التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
      HDMI
      ARC (كل المنافذ)
      USB
      وضع "منفذ الشحن فقط"

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    • الأبعاد

      وزن المنتج
      2.4  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M4
      • 75 x‏ 75 ملم
      الأبعاد المعيّنة (باستثناء المقبض)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع المقبض)
      2,6  كلغ

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • كتيّب الضمان
    • سلك الطاقة
    • حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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    • جهاز التحكم عن بعد غير مضمن. جهاز التحكم عن بعد الاختياري مطلوب أثناء تركيب التلفزيون. يتعذر تشغيل بعض الميزات بدون جهاز التحكم عن بعد الاختياري.
    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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