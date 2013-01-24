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تلفزيون LED احترافي

19HFL4010W/12
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير
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    تلفزيون LED احترافي

    19HFL4010W/12
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    يُعتبر هذا التلفزيون الفريد والمستخدَم في مجال الضيافة الحل المثالي لتركيبه قرب سرير المريض. فهو مصمم للتكامل مع بيئات الرعاية الصحية، ولا يسبب إزعاجًا للمرضى الآخرين، كما يزيد من مستوى الراحة من خلال توفير تجربة مشاهدة خاصة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تلفزيون LED احترافي

    تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    يُعتبر هذا التلفزيون الفريد والمستخدَم في مجال الضيافة الحل المثالي لتركيبه قرب سرير المريض. فهو مصمم للتكامل مع بيئات الرعاية الصحية، ولا يسبب إزعاجًا للمرضى الآخرين، كما يزيد من مستوى الراحة من خلال توفير تجربة مشاهدة خاصة إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    يُعتبر هذا التلفزيون الفريد والمستخدَم في مجال الضيافة الحل المثالي لتركيبه قرب سرير المريض. فهو مصمم للتكامل مع بيئات الرعاية الصحية، ولا يسبب إزعاجًا للمرضى الآخرين، كما يزيد من مستوى الراحة من خلال توفير تجربة مشاهدة خاصة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تلفزيون LED احترافي

    تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

    يُعتبر هذا التلفزيون الفريد والمستخدَم في مجال الضيافة الحل المثالي لتركيبه قرب سرير المريض. فهو مصمم للتكامل مع بيئات الرعاية الصحية، ولا يسبب إزعاجًا للمرضى الآخرين، كما يزيد من مستوى الراحة من خلال توفير تجربة مشاهدة خاصة إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير

      مع وظائف مذهلة لتوفير الراحة للمرضى

      • HeartLine‏ 19 بوصة
      • LED
      • تلفزيون DVB-T2/T/C وIPTV
      SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

      SmartInstall لتثبيت وصيانة عن بُعد بمنتهى السهولة

      تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.

      SmartInfo لصفحات معلومات الرعاية الصحية التفاعلية المميزة

      SmartInfo لصفحات معلومات الرعاية الصحية التفاعلية المميزة

      تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات للمرضى حول المستشفى أو الرعاية الصحية بكل سهولة. يستطيع المرضى الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية الخاصة بالمستشفى حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك تغيير المعلومات بصورة منتظمة وإبقاء المرضى على اطلاع بآخر المعلومات والمستجدات.

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      جماليات باللون الأبيض لبيئة الرعاية الصحية

      تصميم باللون الأبيض مع زوايا مدوّرة لمظهر مريح أكثر في بيئات الرعاية الصحية.

      مفاتيح أمامية مضاءة للتحكم باللمس مع ميزة الاكتشاف عن قرب

      يتميّز التلفزيون المبتكر للتركيب قرب السرير بلوحة تحكم ذكية تعمل باللمس في أسفل التلفزيون لتجربة مخصصة للمستخدم. توفر مفاتيح التحكم المضاءة إمكانية تنقل سهلة حتى في الظلام. ويمكنك تنظيفها بسهولة بفضل السطح المستوي وقفل لوحة المفاتيح القابلَين للتنظيف.

      مصدر تزويد بالطاقة ذو تصنيف طبي لضمان السلامة مع انبعاثات منخفضة

      من أبرز متطلبات البيئة السريرية الاحترافية هي السلامة الأساسية والأداء الفعال والموثوقية. بعكس أجهزة التلفزيون العادية، يستخدم Philips HeartLine مصادر تزويد بالطاقة مميزة ذات تصنيف طبي لتلبية هذه المتطلبات. وهو يتوافق مع معيار EN/IEC 60601-1 ويضمن بذلك السلامة الأساسية والأداء الفعال. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق مع معيار مستندات الضمان EN/IEC 60601-1-2 لاختبارات التصنيفات الطبية الكهرومغناطيسية والتوافق. ومن الإلزامي أن تتوافق بلدان ومستشفيات وعيادات متعددة مع هذين المعيارين.

      توصيلة سماعة الرأس معزولة غلفانيًا

      تم عزل توصيلة سماعة الرأس غلفانيًا لضمان اتصال آمن إلى أقصى حدود بين سماعات رأس المريض وتلفزيون HeartLine من Philips. إن العزل غلفانيًا ضروري لضمان فصل آمن لموصل سماعات الرأس عن البيئة الكهربائية بالقرب من سرير المريض عند حدوث عطل ما.

      يمنع صندوق الجهاز المضاد للميكروبات نمو الباكتيريا بشكل فعال

      أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون HeartLine من Philips هذا التحدي من خلال إضافة مواد مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 عند تصنيع صندوق الجهاز واستخدامها كجزء أساسي في صندوق العرض. أصبحت صحتك وصحة مريضك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو الميكروبات الأكثر شيوعًا مثل "المكورات العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (الكولي)" و"كليبسيلا (الالتهاب الرئوي)".

      تطبيقات Smart TV مع الكثير من الخدمات الفندقية المخصصة

      تتألف تطبيقات Philips Smart TV من مجموعة متزايدة من خيارات التطبيقات، بدءًا من YouTube وصولاً إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمزيد غير ذلك. تم تخصيص الإصدار الخاص للاستخدام في مجال الضيافة وهو يتمتع بميزات إضافية متعددة، مثل الحرص على حذف معلومات الضيوف بأمان بعد الاستخدام وتفادي إلحاق المحتويات غير القانونية الضرر بشركتك.

      Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

      يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

      عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

      بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        47  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        19  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        السطوع
        200  cd/m²
        زاوية العرض
        170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
        تحسين الصورة
        • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
        • Pixel Plus HD

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        5 (2x2,5)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • عامل التشغيل الأمامي
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2/C
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        تحكم خارجي
        RJ-48

      • جهة الاتصال

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB1
        USB 2.0
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        USB
        وضع "منفذ الشحن فقط"
        HDMI
        ARC (كل المنافذ)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        LAN
        التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        التحكم السعوي باللمس

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • قفل التحكم المحلي
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        SmartInfo
        • مستعرض HTML5
        • القوالب التفاعلية
        • عرض شرائح الصور
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • حالة التلفزيون في الوقت الحقيقي (IP)
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • CMND&Create
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        العلامة المتوفرة لديك
        • SmartInfo
        • شعار الترحيب
        • خلفية SmartTV مخصصة
        • رسالة الترحيب
        • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
        • نظام تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)
        التطبيقات
        • AppControl
        • تطبيقات مستندة إلى السحابة
        توليد الدخل
        MyChoice
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF/IP
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        • ساعة خارجية اختيارية
        القنوات
        القائمة المدمجة
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        التحكم
        • منع التحديث التلقائي للقنوات
        • بروتوكول Serial Xpress
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        التحكم بالطاقة
        • تشغيل تلقائي
        • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        • WoLAN
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        غير قابل للسرقة
        قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أزرار تحكم باللمس مضاءة
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • جهاز استشعار القرب
        • وظيفة القفل للتنظيف
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        • مقبض التلفزيون
        أمان
        • IEC/EN60601-1
        • مؤخر للحريق
        • إخراج سماعة الرأس معزول غلفانيًا
        • عزل مزدوج مستوى II
        EMC
        IEC/EN60601-1-2
        صحية
        • صندوق مضاد للميكروبات متوافق مع اختبار JISZ2801
        • تصميم ناعم للغطاء الخلفي

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        • USB
        • LAN
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • الحاويات: AVI وMKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • محوّل طاقة التيار المستمر
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
        • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A
        • الساعة الخارجية 22AV1120C/00

      • الطاقة

        الإدخال
        12 فولت تيار مستمر
        المصدر الخارجي لتزويد الطاقة
        • 50-‏60 هرتز
        • التيار المتردد 100-240 فولت
        • كابل التيار المستمر حجم XXL بطول 3,5 أمتار
        • الشهادة الطبية IEC/EN60601-1
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        13  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        19  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        الأبعاد المعيّنة (باستثناء المقبض)
        (العرض x الطول x العمق): 446 x ‏293 x ‏38  ملليمترًا
        وزن المنتج
        2.4  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M4
        • 75 x‏ 75 ملم
        وزن المنتج (مع المقبض)
        2.6  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • جهاز التحكم عن بعد غير مضمن. جهاز التحكم عن بعد الاختياري مطلوب أثناء تركيب التلفزيون. يتعذر تشغيل بعض الميزات بدون جهاز التحكم عن بعد الاختياري.
          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).