العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
19HFL4010W/12
تلفزيون فريد للتركيب قرب السرير
يُعتبر هذا التلفزيون الفريد والمستخدَم في مجال الضيافة الحل المثالي لتركيبه قرب سرير المريض. فهو مصمم للتكامل مع بيئات الرعاية الصحية، ولا يسبب إزعاجًا للمرضى الآخرين، كما يزيد من مستوى الراحة من خلال توفير تجربة مشاهدة خاصةإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسّهل ميزة SmartInstall عملية تثبيت التلفزيون وصيانته بدون جهد يُذكر. بفضل أداة ويب سهلة الاستخدام، يمكنك الآن تكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة كل غرفة بغرفتها! يوفر ذلك الوقت ويضمن عدم تعرّض الضيوف إلى أي ازعاج. سواء كنت تريد تحديث صفحات معلومات الفندق أو تثبيت قنوات جديدة، يمكن لـ SmartInstall القيام بذلك.
تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات للمرضى حول المستشفى أو الرعاية الصحية بكل سهولة. يستطيع المرضى الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية الخاصة بالمستشفى حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك تغيير المعلومات بصورة منتظمة وإبقاء المرضى على اطلاع بآخر المعلومات والمستجدات.
توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.
مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.
تصميم باللون الأبيض مع زوايا مدوّرة لمظهر مريح أكثر في بيئات الرعاية الصحية.
يتميّز التلفزيون المبتكر للتركيب قرب السرير بلوحة تحكم ذكية تعمل باللمس في أسفل التلفزيون لتجربة مخصصة للمستخدم. توفر مفاتيح التحكم المضاءة إمكانية تنقل سهلة حتى في الظلام. ويمكنك تنظيفها بسهولة بفضل السطح المستوي وقفل لوحة المفاتيح القابلَين للتنظيف.
من أبرز متطلبات البيئة السريرية الاحترافية هي السلامة الأساسية والأداء الفعال والموثوقية. بعكس أجهزة التلفزيون العادية، يستخدم Philips HeartLine مصادر تزويد بالطاقة مميزة ذات تصنيف طبي لتلبية هذه المتطلبات. وهو يتوافق مع معيار EN/IEC 60601-1 ويضمن بذلك السلامة الأساسية والأداء الفعال. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق مع معيار مستندات الضمان EN/IEC 60601-1-2 لاختبارات التصنيفات الطبية الكهرومغناطيسية والتوافق. ومن الإلزامي أن تتوافق بلدان ومستشفيات وعيادات متعددة مع هذين المعيارين.
تم عزل توصيلة سماعة الرأس غلفانيًا لضمان اتصال آمن إلى أقصى حدود بين سماعات رأس المريض وتلفزيون HeartLine من Philips. إن العزل غلفانيًا ضروري لضمان فصل آمن لموصل سماعات الرأس عن البيئة الكهربائية بالقرب من سرير المريض عند حدوث عطل ما.
أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون HeartLine من Philips هذا التحدي من خلال إضافة مواد مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 عند تصنيع صندوق الجهاز واستخدامها كجزء أساسي في صندوق العرض. أصبحت صحتك وصحة مريضك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو الميكروبات الأكثر شيوعًا مثل "المكورات العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (الكولي)" و"كليبسيلا (الالتهاب الرئوي)".
تتألف تطبيقات Philips Smart TV من مجموعة متزايدة من خيارات التطبيقات، بدءًا من YouTube وصولاً إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والمزيد غير ذلك. تم تخصيص الإصدار الخاص للاستخدام في مجال الضيافة وهو يتمتع بميزات إضافية متعددة، مثل الحرص على حذف معلومات الضيوف بأمان بعد الاستخدام وتفادي إلحاق المحتويات غير القانونية الضرر بشركتك.
يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol (SXP).
بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
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