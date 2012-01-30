19S4LCS/00
إنتاجية مستدامة
تم تصنيع شاشة LED المريحة من Philips بنسبة 25% من مواد أعيد تدويرها ومن إطار خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) لتكون مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.
بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.
إن أزرار التحكم التي تعمل باللمس عبارة عن رموز ذكية وحساسة للمس تحّل مكان الأزرار النافرة، وهي تسمح للمستخدم بضبط الشاشة بحسب تفضيلاته. وبفضل أزرار التحكم التي تعمل باللمس والتي تستجيب إلى أخفّ اللمسات، تتميز الشاشة بطابع عصري.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تبلغ 65% أو أكثر، مما يضمن الحدّ من النفايات. ويضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص أو الزئبق، إلى حد كبير. تم تصنيع هيكل الشاشات التي نقدّمها من مواد خالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)/مثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR). للحصول على مزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
إنه برنامج كمبيوتر شخصي لضبط أداء الشاشة وإعداداتها. تقدّم Philips للمستخدمين خيارَين لتعديل إعدادات الشاشة. فبإمكانهم التنقل عبر قائمة العرض المتعددة المستويات على الشاشة، من خلال أزرار الشاشة نفسها أو استخدام برنامج SmartControl من Philips لتعديل إعدادات الشاشة المتعددة بطريقة سهلة ومألوفة
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
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الطاقة
الأبعاد
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شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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