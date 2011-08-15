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تم إيقافه
206V3LAB/00
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
ستستمتع باستخدام هذه الشاشة الجذابة والرفيعة. فتصمن لك الميزات الأساسية، مثل SmartContrast، الحصول على صور غنية وساطعة، كما يحسّن مكبرا الصوت استيريو تجربة استخدام الوسائط المتعددة، مما يجعل هذه الشاشة خيارًا رائعًا!
V Line
20 بوصة / 50,8 سم
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
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