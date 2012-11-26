206V4LSB2/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
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SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
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