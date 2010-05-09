ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
220B2CB/00
شاشة صديقة للبيئة لتحسين مستوى الإنتاجية
تتميّز شاشة 220B2 Business من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزودة بمفتاح منعدم الطاقة صفر واط، ووضع إيقاف التشغيل الجزئي الذي يستهلك طاقة بقدرة 0,1 واط، وقاعدة Ergo، وصوت استيريو، وموزّع USB لتحسين مستوى إنتاجيتك
22 بوصة (55,9 سم)، B-line
WSXGA+
تشكل ميزة إمالة الشاشة ودورانها آلية مبنية في القاعدة تسمح للشاشة بالدوران والميل إلى الخلف أو الأمام.
SmartPower هي عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي، تقوم بتحليل محتوى الصورة على الشاشة بشكل ديناميكي لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن للنظام التحكّم بقوة الإضاءة الخلفية تلقائيًا وإعدادها مسبقًا للحدّ من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، مما يوفّر تكاليف الطاقة إلى حد كبير
Energy Star هو برنامج لكفاءة الطاقة برعاية وكالة حماية البيئة الأمريكية وهو معتمد من قبل عدد كبير من البلدان الأخرى. وتضمن لك شهادة Energy Star شراء منتج يتوافق مع أحدث معايير لكفاءة الطاقة ويعمل بأعلى مستوى من كفاءة الطاقة على كل المستويات التشغيلية. أما شاشات Philips الجديدة فهي تتطابق مع مواصفات Energy Star 5.0 وتتوافق مع المعيار أو تتخطاه حتى. فمثلًا، في وضع السكون، يتطلب برنامج Energy Star 5.0 استهلاك طاقة أقل من 1 واط، بينما تستهلك شاشات Philips أقل من 0,5 واط. للحصول على المزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.energystar.gov
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