ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
220B2CS/00
شاشة صديقة للبيئة لتحسين مستوى الإنتاجية
تتميّز شاشة 220B2 Business من Philips بأنها صديقة للبيئة وحائزة تصنيف EPEAT الذهبي، وهي مزودة بمفتاح منعدم الطاقة صفر واط، ووضع إيقاف التشغيل الجزئي الذي يستهلك طاقة بقدرة 0,1 واط، وقاعدة Ergo، وصوت استيريو، وموزّع USB لتحسين مستوى إنتاجيتك
22 بوصة (55,9 سم)، B-line
WSXGA+
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
يسمح موزّع USB للمستخدم بتوصيل القابس بسهولة وتشغيل أجهزة الوسائط المتعددة مثل أجهزة ذاكرة USB والكاميرا ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وكاميرا ويب والمساعد الرقمي الشخصي والطابعة وغيرها من الأجهزة القابلة للتوصيل عبر USB. وبفضل موزّع USB 2.0 المتوفر على الشاشة، تنتقل إشارات USB 2.0 عبر الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى الكثير من الأجهزة، مثل الكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة، قد تتطلب تشغيلها بشكل مستقل، إذ تتمتع بمتطلبات طاقة أقوى من تلك التي يوفّرها موزّع USB 2.0.
إن عناصر التحكم SmartTouch هي عبارة عن رموز ذكية تعمل باللمس وتحلّ مكان الأزرار النافرة. وبتجاوبها مع أقل حركة أصابع منك، يمكن لعناصر التحكم SmartTouch مثلاً تشغيل شاشتك أو جعل العرض ساطعًا وحادًا بفضل ميزة SmartImage Lite. ولدى تفعيلها، تصبح رموز SmartTouch متوهجة لتشير إلى تنفيذ أوامرك.
المراجعات