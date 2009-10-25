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Brillianceشاشة LCD مع USB، ‏2 ميللي ثانية

220C1SW/00

شاشة عصرية مزوّدة بميزات متعددة للترفيه والعمل على الكمبيوتر

ارتقِ بمتعة المشاهدة إلى مستوى جديد بفضل التصميم العصري ومجموعة من الميزات الذكية مثل SmartResponse وSmartImage: فسواء أردت تشغيل الألعاب أم تصفح الإنترنت، تعتبر شاشة 220C1 أفضل حل للترفيه والعمل على الكمبيوتر.

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شاشة عصرية مزوّدة بميزات متعددة للترفيه والعمل على الكمبيوتر

  • 56 سم (22 بوصة)، w C-line

  • تنسيق 16:10

ضبط أداء الشاشة بدون عناء مع SmartControl II

SmartControl II هو عبارة عن برنامج شاشة مزوّد بواجهة رسومية على الشاشة سهلة الاستخدام ترشدك للحصول على دقّة الموالفة، ومعايرة الألوان، وغيرها من إعدادات الشاشة بما فيها السطوع والتباين والساعة والطور، والوضعية، وألوان الأحمر والأخضر والأزرق RGB، والنقطة البيضاء وتعديلات الصوت في الطرازات المزوّدة بمكبرات صوت مرفقة.

تضمن شهادة TCO 5.0 أعلى معايير السلامة والراحة

لا يضمن معيار شهادة TCO 5.0 الجديد جودة الصورة الممتازة والراحة فحسب، بل يضمن كذلك أدنى معدل استهلاك للطاقة وأدنى استخدام للمواد التي تشكل خطراً على البيئة. وتطبّق ضوابط صارمة وقاسية على انبعاثات المجالات الكهربائية والمغنطيسية للتمكن من العمل بشكل آمن وسليم. كما يُحدّ تنوّع المواد البلاستيكية وتُرمّز لسهولة التعرف عليها أثناء عملية إعادة التدوير، ما يضمن خفض أثر المنتجات على المناخ والبيئة إلى أدنى حد أثناء دورة حياتها واستخدامها. كما يتم الحفاظ على مستويات المواد الكيميائية التي تؤثر على المستخدمين بأدنى حدّ. لمعرفة المزيد عن شهادات TCO، يرجى زيارة http://www.tcodevelopment.com/

SmartImage: لشاشة سهلة الاستخدام وتجربة محسنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّنًا. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والترفيه والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.