تضمن شهادة TCO 5.0 أعلى معايير السلامة والراحة

لا يضمن معيار شهادة TCO 5.0 الجديد جودة الصورة الممتازة والراحة فحسب، بل يضمن كذلك أدنى معدل استهلاك للطاقة وأدنى استخدام للمواد التي تشكل خطراً على البيئة. وتطبّق ضوابط صارمة وقاسية على انبعاثات المجالات الكهربائية والمغنطيسية للتمكن من العمل بشكل آمن وسليم. كما يُحدّ تنوّع المواد البلاستيكية وتُرمّز لسهولة التعرف عليها أثناء عملية إعادة التدوير، ما يضمن خفض أثر المنتجات على المناخ والبيئة إلى أدنى حد أثناء دورة حياتها واستخدامها. كما يتم الحفاظ على مستويات المواد الكيميائية التي تؤثر على المستخدمين بأدنى حدّ. لمعرفة المزيد عن شهادات TCO، يرجى زيارة http://www.tcodevelopment.com/