220P4LPYEB/00
شاشة بتصميم صديق للبيئة مستدام
تم تصنيع شاشة LED مع PowerSensor من Philips بنسبة 65% من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها ومن إطار خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) لتكون مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.
بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.
يسمح موزّع USB للمستخدم بتوصيل القابس بسهولة وتشغيل أجهزة الوسائط المتعددة مثل أجهزة ذاكرة USB والكاميرا ومحركات الأقراص الثابتة المحمولة وكاميرا ويب والمساعد الرقمي الشخصي والطابعة وغيرها من الأجهزة القابلة للتوصيل عبر USB. وبفضل موزّع USB 2.0 المتوفر على الشاشة، تنتقل إشارات USB 2.0 عبر الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى الكثير من الأجهزة، مثل الكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة، قد تتطلب تشغيلها بشكل مستقل، إذ تتمتع بمتطلبات طاقة أقوى من تلك التي يوفّرها موزّع USB 2.0.
يتم منح شهادة TCO للمنتجات التي تتفوق على برامج التصنيف الإيكولوجي الحالية. بالإضافة إلى متطلبات شهادة TCO القياسية، من الضروري أن يستخدم المنتج نسبة 65% على الأقل من مواد بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها وأن يكون موفّرًا لاستهلاك الطاقة وأن يستخدم الحد الأدنى من المواد الخطرة وأن تكون مواد تغليفه قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وأن يكون مصممًا لعملية إعادة تدوير سهلة. كن متأكدًا أن شاشة Philips هي منتج يتميّز بتقنية متطورة والأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مفيدة لك وللبيئة إذ تساعدك في شراء منتج صديق للبيئة!
إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)
بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
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