ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
221E2SB1/00
شاشة أنيقة ورفيعة بدقة Full HD لتمنحك قيمة رائعة
تتميّز شاشة 221E2 هذه من الجيل الجديد بدقة Full HD وتصميم رفيع وجذاب، وتأتي مزوّدة بـ SmartContrast وSmartImage Lite، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية كل احتياجاتك
54,6 سم/21,5 بوصات، E-line
تقنية Full HD
تستخدم مجموعة جديدة من شاشات Philips أحدث جيل جديد من تقنية CCFL أو LED الرفيعة لتسمح بالتالي بتقديم تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات ملفتة للنظر وحسب، بل يوفر مساحة على المكتب أيضًا!!
استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.
"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات