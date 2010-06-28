المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج

تم إيقافه

شاشة LCD مع ميزة التحكم باللمس

221E2SB1/00

شاشة أنيقة ورفيعة بدقة Full HD لتمنحك قيمة رائعة

تتميّز شاشة 221E2 هذه من الجيل الجديد بدقة Full HD وتصميم رفيع وجذاب، وتأتي مزوّدة بـ SmartContrast وSmartImage Lite، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية كل احتياجاتك

عرض جميع المزايا

شاشة أنيقة ورفيعة بدقة Full HD لتمنحك قيمة رائعة

  • 54,6 سم/21,5 بوصات، E-line

  • تقنية Full HD

تصميم رفيع لمظهرٍ عصري

تستخدم مجموعة جديدة من شاشات Philips أحدث جيل جديد من تقنية CCFL أو LED الرفيعة لتسمح بالتالي بتقديم تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات ملفتة للنظر وحسب، بل يوفر مساحة على المكتب أيضًا!!

شاشة LCD،‏ بدقة Full HD 1920x1080p

استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.

شاشة بنسبة العرض إلى الطول تبلغ 16:9 لأفضل تجربة ألعاب وفيديو على الشاشة العريضة

"نسبة العرض إلى الطول" كناية عن عبارة تصف عرض صورة الفيديو مقارنة بطولها. وتعتبر نسبة الطول إلى العرض 16:9 للشاشة العريضة قياسية لأجهزة التلفزيون العادية والعالية الدقة وأجهزة التلفزيون الأوروبية الرقمية. أما نسبة الطول إلى العرض 16:9 الأصلية فتشير إلى عرض استثنائي للألعاب ومقاطع الفيديو بدون ظهور أشرطة في أعلى الصورة وأسفلها وبدون خسارة في الجودة نتيجة لضبط الصورة وتعديلها لتتناسب مع حجم شاشة مختلف.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.