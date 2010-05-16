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شاشة LED مع ميزة التحكم باللمس

221EL2SB/00

شاشة LED رفيعة وجذابة، مع ألوان طبيعية

تتميّز شاشة LED 221EL2 هذه من الجيل الجديد بدقة Full HD وتصميم رفيع وجذاب، وتأتي مزوّدة بميزتي SmartContrast وSmartImage Lite، لتكون بالتالي خيارًا مثاليًا لتلبية كل احتياجاتك

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شاشة LED رفيعة وجذابة، مع ألوان طبيعية

  • 54,6 سم/21,5 بوصات، E-line

  • تقنية Full HD

تصميم رفيع لمظهرٍ عصري

تستخدم مجموعة جديدة من شاشات Philips أحدث جيل جديد من تقنية CCFL أو LED الرفيعة لتسمح بالتالي بتقديم تصاميم أرفع بكثير من الجيل السابق. فالشكل الرفيع لا يجعل الشاشات ملفتة للنظر وحسب، بل يوفر مساحة على المكتب أيضًا!!

مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية

"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.

شاشة LCD،‏ بدقة Full HD 1920x1080p

استمتع بجودة صور واضحة جدًا لتقدّم لجمهورك تجربة بصرية لا مثيل لها. فسيتمكّن المشاهدون من مشاهدة مقاطع فيديو استثنائية، وتتميز بسلسلة ألوان مذهلة وصور بأعلى مستوى من الدقة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.